Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы «подавить» конкуренцию среди поисковых систем, пишет The Washington Post.

«Google — монополист, и он действует соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию», — говорится в решении судьи Амита Мехта.

Суд согласился с выводами Министерства юстиции США о том, что компания нарушила антимонопольное законодательство, заключив контракты с Apple и другими производителями смартфонов, которые обязывали их устанавливать Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Cудья также осудил другие действия компании, не позволявшие её конкурентам работать на равных условиях.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал победу над Google в суде «исторической». «Ни одна компания, какой бы крупной и влиятельной она ни была, не стоит выше закона», — сказал он.

Президент по глобальным вопросам Кент Уокер сообщил, что Google планирует обжаловать решение суда. «В своём решении суд признал, что Google предлагает лучшую поисковую систему, но делает вывод, что нам нельзя делать её легкодоступной», — сказал он. Он добавил, что в ходе процесса компания будет «по-прежнему сосредоточена на создании продуктов, которые люди находят полезными и простыми в использовании».

Пока неясно, как это решение отразится на будущем бизнеса Google, поскольку первоначальный вывод касается только ответственности компании, а не возмещения ущерба. Судьба Google будет определена на следующей стадии разбирательства, которая может привести к чему угодно: от предписания прекратить определённые методы ведения бизнеса до разделения поискового бизнеса Google, пишет The Verge.

В чем обвиняли Google

Министерство юстиции подало иск против Google три года назад. Власти США, в частности, утверждают, что компания незаконно поддерживает монополию на рынке онлайн-поиска и поисковой рекламы с помощью ограничительных и антиконкурентных мер.

По данным американского Минюста, на систему Google приходится около 90% поисковых запросов по всему миру. Это, в свою очередь, поддерживает рекламный бизнес компании, который приносит более 160 млрд долларов ежегодно, что составляет основную часть доходов Alphabet.

Компания, как утверждает Минюст США, платит производителям мобильных телефонов, таким как Apple и Samsung, более 10 млрд долларов в год, чтобы поисковая система Google работала по умолчанию на большинстве устройств.

Кроме того, отдельные соглашения Google с производителями устройств на базе Android запрещают предустановку или продвижение конкурирующих поисковых систем. Взамен эти производители получают часть рекламных доходов Google от поисковика.

По мнению американских властей, эксклюзивные соглашения Google с партнёрами не позволяют другим поисковым сервисам эффективно конкурировать на рынке или улучшать свои продукты. Также, по информации Минюста, Google использовала своё положение монополиста для повышения цен на рекламу на страницах с результатами поиска.

Как решение суда может повлиять на конкуренцию в сфере технологий

Признание монополии Google может иметь серьёзные последствия для конкуренции среди технологических компаний, пишет The New York Times.

Сейчас в судах рассматриваются антимонопольные иски правительства в отношении Apple, Amazon и Meta. Решение по иску к Google, вероятно, окажут большое влияние на эти дела, отмечает издание.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что постановление суда имеет важное значение, так как применяет к крупным технологическим платформам принцип, согласно которому, компания может доминировать, но не может злоупотреблять этим доминированием.