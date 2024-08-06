Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев объявил о завершении своей деятельности в нижней палате парламента Узбекистана. Он является одним из немногих депутатов, открыто высказывающихся по важным для граждан Узбекистана вопросам, в том числе с критикой.

«Для меня в качестве депутата была величайшей честью возможность оправдать оказанное избирателями доверие, донести их заботы, проблемы и желания до трибуны парламента, внести свой вклад в то, чтобы принятые законы были справедливыми и гуманными, помочь обратившимся ко мне гражданам. Я всегда горжусь тем, что мне выпали такая возможность и счастье», — написал он.

Подходящую оценку его депутатской деятельности дадут избиратели, добавил он.

«Возможно, мне не всегда удавалось оправдать доверие проголосовавших за меня избирателей. Однако я изо всех сил старался не идти против своей совести, придерживаться своих принципов. Я без колебаний поддерживал позитивные нормы, которые служат облегчению бремени людей, и выступал против законов, которые, по моему мнению, противоречат интересам и правам граждан», — заявил Дониёр Ганиев.

Член партии УзЛиДеП считает, что продолжение депутатской деятельности «не принесёт пользы ни мне, ни избирателям».

«Человек должен уметь учитывать реалии происходящих вокруг него изменений и правильно оценивать свои возможности и способности. Хоть я и считал, что эффективно работаю как депутат, я осознал, что продолжение этой деятельности не принесёт пользы ни мне, ни избирателям. Я думаю, что сейчас подходящее время, чтобы внести изменения в свою жизнь, принять новые вызовы и возможности», — сказал он.

Парламентарий сообщил, что решил прекратить свой депутатский мандат и не выдвигать свою кандидатуру на новых выборах, которые состоятся 27 октября. Он начнёт работать в Кабинете министров по направлению инвестиций (он работал в этой сфере до того, как стать депутатом).

Дониёр Ганиев поблагодарил избирателей Маргиланского округа, общественных активистов, которые признали и поддержали его работу, представителей СМИ и многих друзей-блогеров за доверие и поддержку.

Он также выразил благодарность спикеру Законодательной палаты, который всегда давал ему возможность высказать своё мнение на парламентских заседаниях, коллегам-депутатам, членам аппарата палаты.

В середине июня Дониёр Ганиев сообщал, что планирует заняться научной деятельностью в сфере политической экономики, но пока не принял окончательное решение по этому вопросу. Тогда он выразил сожаление, что не выступал с законодательной инициативой.

«Но всё равно думаю, что она бы не прошла. Например, касательно депутатских запросов, на которые не отвечали. Пару раз я внёс этот вопрос, но никто не поддержал. Вы же знаете, что документ должен пройти (через Администрацию президента и получить разрешение — замечание бывшего депутата Расула Кушербаева, который брал у него интервью). Мы также выступили с инициативой об определении ответственности за вмешательство в работу журналистов, подготовили документ, статью, но почему-то не прошло… Есть сожаления, что, возможно, стоило быть более настойчивым», — сказал он.

Дониёр Ганиев (1988 года рождения) окончил университет Великобритании Oxford Brookes, специальность — бухгалтерский учёт. Был членом Комитета Законодательной палаты по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий.

Ввести административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналистов предлагалось ещё в августе 2019 года, но эта норма не была принята.