Политика

Депутат Дониёр Ганиев принял решение завершить депутатскую деятельность, «учитывая реалии происходящих вокруг него изменений». «Хоть я и считал, что эффективно работаю как депутат, я осознал, что продолжение этой деятельности не принесёт пользы ни мне, ни избирателям», — сказал он.

В ходе государственного визита президента Узбекистана в Казахстан будет обсуждено сотрудничество в области торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, сельского и водного хозяйства. Ожидается принятие «солидного пакета документов».

Экономика

Хокимият Ташкента заявил, что территории для реновации были определены по обращениям самих жителей домов. Анализ подтвердил несоответствие жилья требованиям, отметили в администрации. Проект предусматривает комплексное развитие территорий.

Чистая прибыль авиакомпании Uzbekistan Airways за первую половину 2024 года составила 269 млрд сумов, что в 5,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В Узбекистане планируется ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных товаров или продукции с поддельной маркировкой с их конфискацией, а также штрафы для маркетплейсов за нарушение правил маркировки. Оптовую торговлю маркируемыми товарами переведут на безналичный расчёт.

В Узбекистане в первом полугодии более чем в два раза сократился объём выдачи автокредитов — с 18,5 трлн до 8,9 трлн сумов, как и их доля в общем объёме кредитования — с 40,2% до 19,7%. На фоне этого в 1,5 раза выросла выдача микрозаймов и микрокредитов. Ипотечное кредитование стало замедляться.

За семь месяцев этого года дефицит государственного бюджета Узбекистана составил 36,4 трлн сумов (около $2,88 млрд). Темпы роста дефицита в июле замедлились до 2,5 трлн сумов. Экс-депутат Дониёр Ганиев в середине июня объяснял, почему в первой половине года расходы превышают доходы.

Аэропорт Ургенча принял первый самолёт после капитального ремонта взлётно-посадочной полосы. Лайнер Uzbekistan Airways, прилетевший из Ташкента, встретили воздушной аркой и с музыкой, пассажиров угощали хорезмскими лепёшками. Фото.

Общество

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана заявил, что установил факты финансирования ОПГ «вора в законе» Камчибека Кольбаева гражданином Узбекистана Салимом Абдувалиевым. Как утверждают в спецслужбе, таким образом Абдувалиев намеревался расширить свою сферу влияния на Кыргызстан и страны СНГ.

В Ташкенте торжественно встретили школьников, успешно представивших Узбекистан на международных предметных олимпиадах. Они завоевали 25 наград.

Спорт

Тренер из Узбекистана Акмаль Хасанов выступает в качестве секунданта боксёра Мунарбека Сейитбека уулу, который впервые в истории Кыргызстана вышел в полуфинал Олимпиады. Личный тренер боксёра не смог попасть на Игры, но ему на помощь пришли узбекистанцы. «Газета.uz» поговорила с Хасановым.

Мир

Вице-президент США Камала Харрис получила 99% голосов делегатов Демократической партии за выдвижение её кандидатуры на президентских выборах. Ожидается, что она назовёт имя напарника 6 августа.

Суд в США постановил, что Google нарушил антимонопольное законодательство. Компания заключала контракты, чтобы быть поисковой системой по умолчанию на смартфонах. «Google — монополист», — заявил судья, отметив, что действия IT-гиганта были направлены на то, «чтобы сохранить свою монополию».

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