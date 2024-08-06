В первой половине 2024 года объёмы выдачи потребительских и автомобильных кредитов в Узбекистане уменьшились в 2 раза. Это следует из данных Центрального банка, которые изучила «Газета.uz».

Узбекистанцы стали брать меньше кредитов. В январе-июне население взяло займы на 45,27 трлн сумов, что на 1,5%, или на 677,6 млрд сумов, меньше, чем за первую половину 2023 года (45,95 трлн).

Из этого объёма на автокредиты приходится 8,91 трлн сумов (19,7% от общего объёма кредитования), что на 51,8% (более чем в 2 раза) меньше аналогичного показателя за прошлый год (18,49 трлн).

Для сравнения: сумма выданных автокредитов в первой половине 2020 года составляла 2,3 трлн сумов (18,3% от общего объёма), 2021 года — 4,2 трлн сумов (18,3%), 2022 года — 7,5 трлн сумов (27,6%), 2023 года — 18,5 трлн сумов (40,2%), а в январе-июне 2024 года сократилась до 8,9 трлн сумов (19,7%).

Образовательные кредиты также стали выделять меньше — 398,6 млрд сумов, что в 1,6 раза меньше показателя за январь-июнь 2023 года (636,6 млрд).

В целом объём потребительских кредитов сократился в 2,1 раза — с 19,57 до 9,37 трлн сумов.

Ипотечное кредитование незначительно уменьшилось — с 6,95 трлн до 6,88 трлн сумов. За этот же период 2021 года было выделено 3,5 трлн сумов, 2022 года — 6,5 трлн усмов.

На фоне сокращения потребительских кредитов вырос спрос на микрозаймы и микрокредиты почти в 1,5 раза — с 18 трлн до 26,8 трлн сумов, а их доля в общем объёме кредитования возросла с 39,2% до 59,2%.

По отдельности выделение микрозаймов увеличилось с почти 13 трлн до 18,8 трлн сумов, а микрокредитов — с 5,04 трлн до 7,78 трлн сумов.

Объём микрозаймов также вырос после увеличения его предельной суммы микрозаймов с 50 млн до 100 млн сумов с 1 января 2024 года.





Автоспекуляция

В обзоре финансовой стабильности за первую половину 2023 года Центробанк выражал обеспокоенность ростом автокредитования, которое в разы превышало общие темпы роста кредитования.

По данным ЦБ, это повышает уровень концентрации автокредитования, делая банки более уязвимыми к потрясениям, и может привести к ухудшению дисциплины погашения кредитов и значительным потерям по кредитам во время кризиса или обесценивания автомобилей.

Кроме того, высокие темпы роста автокредитования, вызванные смягчением банками требований к выдаче автокредитов, дополнительно стимулировали объем спроса на авторынке. Ограниченное внутреннее предложение в условиях высокого спроса и высокие таможенные ставки на импорт машин стали причиной роста цен и формирования автомобилей как одного из основных активов накопления. При этом по мере роста инвестиционной привлекательности автомобилей усиливаются спекуляции, говорилось в обзоре.

Коэффициент обслуживания долга по автокредитам вырос на 13 п. п. — с 56% до 69% по итогам первой половины 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, т. е. заёмщики направляли в среднем такой процент своих доходов на погашение займа и процентов.

Для сравнения: коэффициент обслуживания долга по ипотечным кредитам за этот период вырос с 36,7% до 46%, а по микрозаймам — снизился с 12% до 10%.

В связи с этим с 1 июля 2024 года Центробанк ввёл показатель долговой нагрузки на уровне 60% по всем кредитам (в том числе по микрозаймам), а с 2025 года планирует снизить его до 50%.

Председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов в сентябре 2023 года выражал обеспокоенность «очень высокими темпами автокредитования», поскольку это несёт риски для банковской системы.