В январе-июле 2024 года дефицит государственного бюджета Узбекистана составил 36,4 трлн сумов (около 2 млрд долларов США по курсу Центрального банка на день публикации), следует из данных Министерства экономики и финансов, которые изучила «Газета.uz».

Ранее мы сообщали, что в первом квартале дефицит превысил 19,8 трлн сумов, а во втором он замедлился до 14,1 трлн сумов.

В июле разница между расходами и доходами составила 2,5 трлн сумов — минимальный показатель с начала года (максимум был в феврале — 7,2 трлн сумов).

Согласно закону о госбюджете, на 2024 года он был запланирован с дефицитом в размере 10,3 трлн сумов, или 0,7% к ВВП, а дефицит бюджетов государственных целевых фондов — 30,56 трлн сумов (2,3% к ВВП).

Бывший депутат Дониёр Ганиев ранее пояснил, что в начале года чаще всего расходы бюджета превышают доходы из-за субсидий на газ и замедления налоговых поступлений в зимние месяцы.

«Со второй половины года, с начала лета начинается созревание наших основных посевов в сельском хозяйстве, затем начинается сбор урожая пшеницы и хлопка. Потом мы получаем дивиденды от наших крупных государственных предприятий, включая Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты, если не ошибаюсь, около 40 трлн сумов. Дивиденды мы получаем во второй половине года до 1 сентября. За счёт этого думаю, что рост дефицита во второй половине не будет таким высоким и начнёт снижаться», — сказал он в середине июня, обсуждая дефицит бюджета в первом квартале.

В то же время. по его словам, дефицит госбюджета в первом квартале был 19,8 трлн сумов, что ниже прогноза в 30 трлн сумов. Снижение показателя было связано с уменьшением расходов в социальной сфере. «Были вопросы, за счёт чего снизились расходы в социальной сфере? [Правительство] объяснило, что это неоптимизируемые расходы, а речь идёт о строительстве и текущих расходах, связанных с вопросами тендера. Они (чиновники — ред.) сказали, что эти деньги ещё не израсходованы, их не будут трогать», — рассказал он.

Тогда Дониёр Ганиев поднимал вопрос касательно Фонда «Эл-юрт умиди», в бюджет которого было заложено 550 млрд сумов, однако фонд до сих пор не объявил конкурс стипендий в зарубежные вузы. Для сравнения: фонд в прошлом году объявлял конкурс в апреле и студенты успевали получить визу. Однако в середине июне конкурс ещё не был объявлен, хотя студенты уже получили приглашения от зарубежных вузов.

Глава Центробанка Мамаризо Нурмуратов в начале мая указал на прямое влияние бюджетного дефицита на инфляцию, но признал, что у регулятора нет инструментов для сокращения этого показателя.

«Формирование бюджетного дефицита выше приемлемого показателя оказывает непосредственное влияние на наши монетарные показатели, макроэкономическую стабильность и самое главное — на инфляцию… Нужно понять одно — удержание и снижение инфляции до таргета — это первостепенная задача всех экономических ведомств. Со стороны Министерства экономики и финансов принимаются все необходимые меры для этого. Минимум раз в неделю мы обсуждаем эти вопросы», — говорил он.

Минэкономики и финансов предоставляет данные о доходах и расходах только государственного бюджета. Есть также более расширенный консолидированный бюджет, куда входят сам госбюджет, а также бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития (суверенный фонд).

Напомним, что лимит по дефициту консолидированного бюджета на 2024 год утверждён на уровне 4% к ВВП, или около 52,6 трлн сумов (доходы ожидаются на уровне 375,03 трлн сумов, расходы — 427,64 трлн сумов). Доходы госбюджета прогнозируются на уровне 270,4 трлн сумов, а расходы — 280,7 трлн сумов, дефицит — 10,3 трлн сумов.

В 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше 5 млрд долларов), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов.