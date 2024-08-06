Тренер по боксу из Узбекистана Акмаль Хасанов выступил в качестве секунданта боксёра из Кыргызстана Мунарбека Сейитбека уулу на Олимпийских играх в Париже.

С выходом Мунарбека Сейитбек уулу в полуфинал Олимпиады в социальных сетях началось обсуждение, почему в качестве секунданта выходит на ринг узбекистанский тренер и почему не поехал его личный тренер Беганас Султанбаев, который готовил боксёра к Играм в течение 20 лет. В тоже время пользователи из Кыргызстана выражали благодарность Хасанову за помощь.

В сети распространилось видео, где тренер Беганас Султанбаев болеет за своего подопечного у экрана телевизора в Кыргызстане, а после победы он не смог скрыть свои эмоции и заплакал.

Глава Департамента по физкультуре и спорту при Министерстве культуры Айбек Абдымомунов пояснил, что Беганас Султанбаев не поехал в Париж из-за отсутствия аккредитации, пишет Kaktus.Media.

«В социальных сетях обсуждают тот факт, что личный тренер Мунарбека не поехал в Париж. Мунарбек получил лицензию на давно ожидаемую Олимпиаду в июне этого года. Однако аккредитация тренеров была завершена ещё в марте. В лицензионных турнирах участвовали несколько боксёров, было неизвестно, кто из них получит лицензию, поэтому главный тренер прошёл аккредитацию. Всем нам известно, насколько тщательно идёт подготовка к Олимпиаде. В связи с этим разрешение было дано только главному тренеру», — говорится в разъяснении.

Тренер Беганас Султанбаев также сделал обращение к кыргызстанцам и поблагодарил народ за поддержку.

Он пояснил, что заплакал, так как ждал этого момента — выхода в полуфинал своего воспитанника Мунарбека Сейитбек уулу — в течение 20 лет, и это были слезы радости.

Что касается поездки в Париж, он отметил, что тоже хотел бы там быть, однако с покупкой билета вопрос бы все равно не решился, а на получение визы уйдёт минимум неделя.

«Верю, что на следующую Олимпиаду, дай бог, поедем вместе. Но было бы хорошо, если бы на таких больших соревнованиях, как Олимпиада, личный тренер мог быть рядом со спортсменом, так как он знает ученика как свои пять пальцев. Тренер знает, где и что подсказать, так как понимает своего ученика по взгляду. К сожалению, пришлось смотреть поединок своего ученика по телевизору. Верю, что этот вопрос в последующем учтёт и решит Национальный олимпийский комитет», — сказал тренер.

По словам генерального секретаря НОК Кыргызстана Кылыча Сарбагишева, комитет подал расширенный список делегации в Международный олимпийский комитет до 1 марта. После этого вносить в него изменения уже было нельзя.

«Даже если он получит визу и приедет, то у него не будет доступа ни к рингу, ни к тренировочному залу, даже в саму Олимпийскую деревню, где проживают спортсмены, его не пустят. Он не сможет секундировать своему ученику на ринге, потому что у него нет аккредитации МОК», — подчеркнул Айбек Абдымомунов.

Он заметил, что по квоте МОК на одного спортсмена разрешается аккредитация только одного тренера, поэтому на Олимпиаду не попал старший тренер сборной.

«У нас только главный тренер может находиться рядом со спортсменом, больше никого не подпускают. Поэтому мы попросили помочь тренера из Узбекистана, у которого есть аккредитация», — заметил он.

3 августа боксёр Мунарбек Сейитбек уулу одержал победу над чемпионом мира 2021 года и чемпионом Панамериканских игр 2023 года Жамалом Харви из США раздельным решением судей — 3:2. Он вышел в полуфинал и обеспечил себе минимум бронзовую медаль Олимпиады, которая станет первой в истории Кыргызстана по боксу. Полуфинальный поединок состоится в ночь на 9 августа.

Акмаль Хасанов, Мунарбек Сейитбек уулу и Данияр Тологон уулу.

В беседе с «Газетой.uz» узбекистанский тренер Акмаль Хасанов рассказал, что знаком с Мунарбеком Сейитбеком уулу, который часто приезжал в Узбекистан на тренировочные сборы и тренировался вместе с узбекистанскими спортсменами. Кроме того, узбекистанские тренеры хорошо ладят с главным тренером сборной Кыргызстана по боксу Данияром Тологоном уулу.

«Мунарбек тренировался с нами, поскольку он приехал на Олимпиаду один. Он попросил меня помочь. Поскольку между нашими соседскими странами дружественные отношения, мы с радостью помогли ему. Он вошёл в историю и стал первым олимпийским призёром по боксу в истории Кыргызстана», — сказал Акмаль Хасанов.

Специалист сообщил, что помогает кыргызстанскому боксёру с анализом соперников и тренировкой.

В ночь на 9 августа бронзовый призёр чемпионата мира 2024 года в Ташкенте Мунарбек сразится с Хавьером Ибаньесом из Болгарии. Акмаль Хасанов планирует также стать его секундантом в предстоящем поединке, но в финале намерен находиться в углу узбекского боксёра Абдумалика Халокова, который также выступает в весовой категории до 57 кг. Для того, чтобы встретиться в финале, боксёры должны одержать победы в полуфинальных поединках. Халоков и Сейитбека уулу встречались в полуфинале чемпионата мира в Ташкенте, где досрочную победу одержал узбекистанец.

Подопечным узбекистанского тренера является Асадхужа Муйдинхужаев, который 6 августа выйдет на ринг в бою за выход в финал.

Секундант в боксе выполняет многоплановую роль. Он выступает в качестве помощника боксёра, сопровождает его в течение соревнования. Секундант помогает со сбором и изучением имеющихся сведений о сопернике, выявляется его сильные и слабые стороны, просматривает видео с его участием, вырабатывает тактику и стратегию предстоящего боя, готовит предварительные установки на поединок.

Он также перед боем помогает надеть перчатки, проводит краткий инструктаж и помогает настроиться психологически и эмоционально. В перерывах между раундами секундант прилагает все усилия для восстановления боксёра, смачивает лицо и тело боксёра влажным полотенцем, указывает на возможные ошибки боксёра или соперника, даёт тактические советы.