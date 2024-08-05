Объявлен первый этап тендера по проекту государственно-частного партнёрства (ГЧП) по модернизации и управлению международным аэропортом Ургенч. Его реализуют правительство Узбекистана совместно с компанией Uzbekistan Airports, Министерством транспорта и Министерством экономики и финансов.

Как сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports, проект намечено реализовать по модели «Строительство, управление, передача» (Build-Operate-Transfer — BOT). К участию приглашаются заинтересованные компании с опытом в реализации подобных проектов.

На сегодняшний день в аэропорт Ургенча совершают регулярные рейсы 8 авиакомпаний и чартерные — около 40 авиакомпаний. За 2023 год аэропорт обслужил 590 тысяч пассажиров, а в 2024 году ожидается прирост пассажиропотока на 17%. По предварительным прогнозам, в период действия ГЧП пассажиропоток будет расти в среднем на 7,5% ежегодно.

Проект модернизации предусматривает:

Строительство новой взлётно-посадочной полосы длиной 3500 м (нынешняя — 3000 м);

Строительство основной рулёжной дорожки;

Строительство 2 скоростных рулёжных дорожек;

Строительство 2 соединяющихся рулёжных дорожек;

Реконструкция существующего перрона;

Строительство нового административного терминала;

Строительство нового грузового терминала;

Строительство здания спецтехники;

Строительство нового комплекса общественного питания;

Строительство нового пассажирского терминала, рассчитанного на обслуживание 1000 пассажиров в час для международных рейсов (как вылетов, так и прилетов) и 300 \пассажиров в час для внутренних рейсов (как вылетов, так и прилетов), площадью 39 тысяч кв. м.

Отметим, что с 20 июля по 5 августа аэропорт закрывался на капитальную реконструкцию ВПП. Вечером 5 августа он примет первый рейс после ремонта.

Модернизация и передача в управление на основе ГЧП международного аэропорта Ташкента и других аэропортов с низкой эффективностью, а также международных аэропортов Бухары и Ургенча была запланирована до конца 2023 года указом президента от апреля 2022 года.