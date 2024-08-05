Более 150 человек арестованы по всей Великобритании на фоне антимигрантских протестов, которые охватили всю страну и переросли в беспорядки, сообщает BBC.

В течение недели беспорядки происходили в Лондоне, Бристоле, Белфасте, Ливерпуле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Ноттингеме, Хартлпуле и других городах.

В Ливерпуле протестующие бросали в полицию кирпичи, бутылки и сигнальные ракеты. В Ротереме демонстранты ворвались в отель, где были размещены просители убежища, и разбили в нем окна. В столкновениях пострадали 12 полицейских.

Нападение на отель, использующийся в качестве общежития для просителей убежища, также было совершено в Тамуэрте близ Бирмингема, передаёт The Guardian.

Волнения в Британии начались после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте 29 июля, в результате которого были убиты три девочки шести, семи и девяти лет. Помимо них, тяжёлые ножевые ранения получили ещё восемь детей и двое взрослых.

Обвинения в атаке были предъявлены 17-летнему Акселю Рудакубане, на прошлой неделе он предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Подросток родился в столице Уэльса Кардиффе, его семья родом из Руанды. Его мотивы неизвестны.

The Guardian отмечает, что после нападения в соцсетях распространились ложные утверждения о том, что обвиняемый был просителем убежища, прибывшим в Великобританию на лодке. На фоне этих сообщений крайне правые стали собираться на протесты в городах по всему королевству.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал «крайне правым бандитизмом» массовые беспорядки в стране.

«Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что принимали участие в этом беспорядке — напрямую или как подстрекатель к этому беспорядку в интернете… Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — сказал он в обращении к нации.

По словам Стармера, в ходе беспорядков были совершены нападения на мечети и полицию, а на улицах замечены «нацистские приветствия» и «расистская риторика».

«Нет никаких оправданий — никаких — для таких действий. И все здравомыслящие люди должны осудить подобное насилие. Люди в этой стране имеют право на безопасность», — подчеркнул глава британского правительства.