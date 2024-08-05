Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 5 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении Саидазиза Саидалиева («Саидазиза медгородка») и ещё 28 лиц. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.uz».

«Саидазиз медгородок» и ещё нескольких человек были задержаны в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве в декабре прошлого года. Им вменялось, что они получали материальную выгоду, занимаясь вымогательством и «решали проблемы» людей с долгами.

По итогам судебного следствия судья Мурод Мирзажонов признал его виновным по статьям Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее прокурор запрашивал у суда такой срок.

Саидалиева обвиняли по статьям 165 (вымогательство), 168 (мошенничество), 242 (организация преступного сообщества), 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), 277 (хулиганство) и 211 через 28 (соучастие в даче взятки) УК.

Подсудимый частично признавал вину.

В ноябре-декабре прошлого года правоохранительные органы проводили масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп.

Первый замглавы ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев отмечал, что операция по задержанию подозреваемых началась после тщательного сбора доказательств и подготовки, которая длилась «не один-два дня, а месяцы и даже годы».

Ранее суды вынесли приговоры в отношении Азлархона Мухамеджанова (5 лет), Сунатуллы Холмурадова (7,5 лет), Умиджона Уринова (6 лет 11 месяцев), Алибека Файзиева (12 лет), Олимжона Амонова (4 года), Баходира Султанова («Бохо завхоз», 10 лет), Ниёза Ибодова (4 года) и других.

Кроме того, 19 июля суд вынес приговор в отношении Бахтиёра Кудратуллаева («Бахти Ташкентский»), его сыновей и брата, а также ещё 33 лиц.