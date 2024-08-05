Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков 1 августа подписал решения о реализации проектов реновации в шести районах столицы.

В решениях отмечается, что список массивов, где планируется реализовать проекты реновации, составлен согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана от 10 июля.

В решении хокима одобрены предложения компании «Ташкент инвест» при хокимияте об определении границ площадей, где будут реализованы проекты комплексного развития и реновации (в некоторых районах указаны только проекты реновации, в документах приводятся координаты улиц и махаллей, где планируются проекты).

В частности, границы реновации и комплексного развития в Яккасарайском районе определены в 1,2 га, на которых расположены дома №№ 24, 26 и 28 на улице Бабура, 1 га — дома № 10, 10а и 10б 4-го проезда Башлык на Малой кольцевой дороге, 0,63 га — дома №№ 37, 39 и 41 на улице Глинка, 10,2 га — махалля «Тукимачи».

В Чиланзарском районе эти границы определены в 3,77 га в махалле «Катта Козирабод» и 1,25 га — в махалле «Шарк».

В Яшнабадском районе границы проектов следующие: 22 га — махалля «Жаркургон», 15,5 га — махалля «Илтифот», 3,2 га — махалля «Мумтоз», 1,4 га — махалля «Бойкургон», 0,31 га — махалля «Тарновбоши», 5,19 га — махалля «Янги давр», 1,97 га — махалля «Куксарой кадрият», 1,1 га — махалля «Алимкент», 0,3 га — махалля «Маърифат», 3,7 га — махалля «Олмос».

Проекты реновации в Шайхантахурском районе: 2,6 га — махалля «Лабзак», 34,22 га — махалля «Кохота» (рядом с посольством Казахстана).

Проекты реновации в 7 махаллях Сергелийского района: 3,4 га — махалля «Согдиана-1», 6,87 га — махалля «Согдиана-2», 4 га — махалля «Курувчилар» («Строители»), 3,5 га — махалля «Курувчилар», 7,47 га — махалля «Учувчилар» (рядом с аэропортом Ташкента).

Проекты реновации в Мирзо-Улугбекском районе: 1,28 га — махалля «Буюк ипак йули», 1,84 га — махалля «Янги Олмачи», 4,23 га — махалля «Олмачи», 3,59 га — махалли «Олмачи» и «Подшогбог», 10,3 га — махалля «Навнихол», 1,1 га — махалля «Олий химмат», 0,4 га — махалля «Дархон», 1,21 га — махалля «Оккургон», 2,67 га — махалля «Ижодкор».

В течение месяца поручено провести инвентаризацию и составить список зданий и сооружений, которые подпадут под снос или реконструкцию, а также список зданий, которые входят в объекты культурного наследия, сформировать информацию о рекреационных площадях, а также о текущем состоянии и нагрузке объектов социальных, инженерно-коммуникационных сетей и дорожной инфраструктуры.

Кроме того, компания вместе с другими органами должна дать объявление о проведении конкурса на выбор инвестора путём отбора наилучших предложений.

Компании «Ташкент инвест» и хокимам районов поручено провести открытые диалоги (собрания) с населением и собственниками.

Реновацию планируется провести на основе положения «О реализации проектов реновации в городе Ташкенте», который был утверждён постановлением правительства 25 марта, а также порядка инициирования и утверждения проекта реновации в Ташкенте, утверждённого городским кенгашем депутатов 2 июля.

Для реализации проектов реновации хокимияты районов, инвесторы, собственники, жилищно-коммунальные компании, управляющие компании и другие могут обратиться в компанию «Ташкент инвест». Обращение рассматривается в течение 10 дней.

После этого компания разрабатывает и вносит проекты решений хокима Ташкента о границах комплексного развития, в том числе площади реновации. Затем градоначальник принимает решения, которые в том числе должны предусмотреть предоставление компенсации и переезд граждан из старых и аварийных жилых и нежилых зданий.

При выборе земельного участка для реновации также планируется указывать социально-правовые вопросы и направления, которые необходимо решить при реализации проекта реновации.

Решение хокима должно включать принятие мер со стороны Агентства кадастра о прекращении регистрации сделок, связанных с любой формой отчуждения имущества (квартир) третьим лицам (за исключением права наследования). Срок блокировки таких сделок не должен превышать более двух лет.

Согласно постановлению правительства, если поступают инициативы со стороны инвесторов о реализации проектов реновации на определённой территории, в качестве исключения, компания «Ташкент инвест» может отобрать инвестора путём сбора наилучших предложений и не проводить онлайн-аукционы для передачи прав аренды земельного участка.

Реновация проводится при наличии одного или всех следующих оснований:

если внутренние инженерные и коммуникационные сети, инфраструктура, техническое состояние считаются непригодными к использованию, если имеются возражения или опасные случаи, создающих угрозу жизни лиц, по состоянию фундамента , подвалов, стен, потолков, кровли и коридоров по результатам проверки жилых и нежилых помещений собственниками, ТСЖ и управляющими/сервисными компаниями;

при наличии соответствующих заключений комиссий по определению технического состояния домов или жилых помещений в Ташкенте, предусмотренных постановлением Кабинета министров №18 от 20 января 2000 года «О государственном учёте жилищного фонда Республики Узбекистан»;

если реализация проекта реновации будет признана целесообразной на основании заключения Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения в чрезвычайных ситуациях;

при принятии указов и постановлений президента и постановлений Кабинета министров о реализации проектов реновации в Ташкенте;

если предусматривается реализация проекта реновации на основании утверждённого генерального плана Ташкента и проектов детальной планировки частей территории города.

После того, как хоким принимает решения об определении границ комплексного развития, проводится квалификационный этап отбора инвесторов.

«Ташкент инвест» должна в течение 10 дней объявить на своём сайтк объявление о конкурсе и необходимых документах.

Если в рамках конкурса поступит предложение только одного инвестора, которое будет отвечать всем требованиям, его предложение будет считаться самым лучшим.

О результатах отбора компания должна будет сообщить в течение пяти дней после собрания тендерной комиссии.

Реакция партий

Политические партии Узбекистана отреагировали на решение хокима Ташкента о планируемых проектах реновации.

В Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) призвали хокимият не торопиться с реализацией этих проектов.

Партия признаёт, что реализация программ реновации важна при обновлении многоэтажных домов в аварийном состоянии. В УзЛиДеП считают, что эти программы не должны затрагивать неприкасаемость индивидуальных домов и нежилых помещений, принадлежащих гражданам и предпринимателям.

«Правила реновации, установленные постановлением Кабинета министров от 25 марта 2024 года №149, по содержанию определяют порядок проведения реновации в многоэтажных жилых домах. Нецелесообразно применять данную процедуру к индивидуальным жилым домам и нежилым зданиям, принадлежащим гражданам и субъектам предпринимательства. Потому что действующее законодательство предусматривает конкретные механизмы обеспечения прав собственников в этом плане. В первую очередь это связано с получением согласия собственника сносимого имущества, рыночной стоимостью имущества и требованием заранее возместить ущерб», — указали в партии.

Кроме того, если отдельные земли жилого и нежилого назначения приватизированы, их реновация может быть осуществлена только в случае их выкупа вместе с соответствующими земельными участками в соответствии с Земельным кодексом и законом «О приватизации земель несельскохозяйственного назначения».

Поэтому партия настаивает на том, чтобы не допустить спешки в реализации проектов реновации, которые можно будет сделать после принятия соответствующего закона «О реновации».

Социал-демократическая партия «Адолат» заявила, что любое строительство должно вестись с согласия населения и что любые проекты реновации должны быть немедленно прекращены до принятия закона.

«Как известно из практики, подобные процессы реновации зачастую требуют сноса и реконструкции жилых домов и других социальных объектов, в которых проживают люди. Это напрямую затрагивает важнейшее конституционное право граждан — право владеть имуществом», — говорится в сообщении.

«Именно поэтому в нашей Конституции предусмотрено, что проекты градостроительных документов должны выноситься на общественное обсуждение. Поэтому администрации и соответствующим официальным организациям пришлось провести консультации с населением, прежде чем принимать какое-либо решение по этому поводу», — говорится в сообщении.

Согласно статье 49 Конституции, проекты градостроительных документов подлежат общественному обсуждению. Поэтому хокимияты и другие организации должны провести обсуждения с населением, прежде чем принимать какое-либо решение по этому поводу, заявили в «Адолат».

«Наша партия твёрдо убеждена, что подобные проекты, связанные с жильём, могут быть эффективно реализованы только тогда, когда права и интересы собственников жилья будут надёжно защищены законом на каждом этапе реновации, а процесс будет опираться на прочную правовую основу. В противном случае нет никакой гарантии, что права гражданина будут обеспечены, если он останется наедине с застройщиком-инвестором. Мы неоднократно были свидетелями этого в нашей недавней истории на примере негативного явления под названием „сносы“», — говорится в сообщении.

Кроме того, партия считает, что реализация подобных проектов нецелесообразна без утверждения генерального плана Ташкента.

«При этом при подготовке законопроекта и проектов реновации необходимо организовать всесторонние процессы обсуждения с общественностью, особенно детально разъяснять права жителей в районах, где предлагается реновация, а также расставить приоритеты и полностью защитить права и интересы владельцев жилых помещений при осуществлении реновации. Поэтому Социал-демократическая партия Узбекистана „Адолат“ считает, что любые проекты реновации должны быть немедленно прекращены до принятия соответствующего закона», — подчеркнули в политической организации.

В Экологической партии подчеркнули, что снос и реконструкция любых объектов должны осуществляться в первую очередь на основе строгих экологических норм.

«Необходимо учитывать наличие многолетних деревьев и кустарников на отведённых для реновации территориях. На территориях, определённых решением хокима как зоны реновации, растут многолетние клёны и другие редкие деревья. Исходя из этого, Экологическая партия Узбекистана считает, что хокимияту Ташкента следует найти решение некоторых вопросов, прежде чем приступать к проектам реновации», — заявили «зелёные».

Экопартия указала, что проекты этих градостроительных документов должны быть вынесены на общественное обсуждение, население должно быть проинформировано об экологическом состоянии этой территории, количестве деревьев и кустарников на площадях реновации, определяемых совместно с Министерство экологии.

Партия заявила, что нельзя допускать изменение экологического облика территорий, сохранив деревья и зелёные зоны на территориях, не допустив переноса деревьев старше 10 лет, а каждый проект необходимо подвергнуть экологической экспертизе и довести до общественности.

«Мы сторонники того, чтобы каждый проект и строительные работы проводились в первую очередь без ущерба для окружающей среды. Нам важно не требовать компенсации после вырубки или уничтожения деревьев другими способами, а в первую очередь, сохранение деревьев на их месте. Во время реновации не должно быть повреждено даже одно дерево. Этот вопрос должен строго контролироваться Генпрокуратурой, Министерством экологии», — заявили в Экологической партии.

В конце февраля хоким Ташкента Шавкат Умурзаков сообщил, что в столице под программу реновации подпадает жильё на площади 500 га. Он заявил, что речь идёт о «двухэтажных временных строениях, которые уже долгие годы ждут своего решения».

Впервые о необходимости принятия программы реновации жилья на основе опыта мировых мегаполисов президент Шавкат Мирзиёев заявил в послании парламенту в декабре 2018 года.

В том же году были представлены результаты инвентаризации 34584 многоэтажных домов от двух этажей и выше по всей стране. В 455 домах были обнаружены признаки аварийности (трещины на фасадной части, просадка фундамента, коррозия бетона подвальных помещений и кровельных конструкций и другие).

В ноябре прошлого года партия «Адолат» уже выступала против проведения строительных работ на основе реновации без создания прочной правовой основы для этой процедуры. В этом году партия «Миллий тикланиш» также заявила, что реновацию жилья необходимо проводить только после принятия закона о реновации.