Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного трудового отпуска, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

На этой неделе при президенте запланирован ряд совещаний по вопросам социально-экономической повестки.

Кроме того, предусматривается государственный визит главы государства в Казахстан, а также участие в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и саммите в формате «Центральная Азия + Япония» в Астане.

Ожидается, что в конце недели Узбекистан посетит с официальным визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида.