Компания Uzbekistan Airways подтвердила информацию о том, что её самолёт А320 (регистрационный номер UK32015), выполнявший рейс HY9684 «Красноярск — Ташкент» 3 августа, попал в зону сильного града.

Это произошло после часа полёта на высоте 11 тысяч метров при пересечении границы России и Казахстана, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В результате остекление кабины экипажа и радиолокационный обтекатель получили повреждения. Экипаж, выполнив предписанные процедуры, принял решение следовать в аэропорт назначения Ташкент», — отметили в компании.

На борту находились 174 пассажиров и 6 членов экипажа. Воздушное судно приземлилось в 15:38.

Сейчас специалисты Uzbekistan Airways Technics проводят ремонтные работы по замене обтекателя. Также проводится плановая проверка воздушного судна.

«В скором времени воздушное судно приступит к выполнению рейсов согласно расписанию», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что «инцидент не является угрозой или серьёзной проблемой для продолжения полётов», напомнив, что для Uzbekistan Airways «безопасность пассажиров превыше всего».

Информация об инциденте ранее появилась в интернет-каналах, посвящённых авиации.