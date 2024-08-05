Сборная Узбекистана по итогам 4 августа с одной золотой и двумя бронзовыми медалями заняла 31-е место в медальном зачёте Олимпийских игр в Париже.

На 7−9 день летних Олимпийских игр в Париже 2−4 августа выступили ряд спортсменов Узбекистана в соревнованиях по дзюдо, стрельбе из лука, боксу, академической гребле, велоспорту и лёгкой атлетике.

Бокс





22-летняя чемпионка Азии 2021 года Ситора Турдибекова в весовой категории до 57 кг в 1/8 финала сразилась с Линь Юй-Тин из Тайваня, двукратной чемпионкой мира 2018 и 2022 годов, чемпионкой Азии 2017 года, которая оказалась в центре гендерного скандала.

Решением судей победу одержала Юй-Тин — 5:0.

Чемпиона мира и Олимпийских игр Баходир Жалолов победил Теремоана Теремоана из Австралии и вышел в полуфинал — 5:0. В полуфинале 7 августа он встретится с Нелви Тиафаком из Германии.

Чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион 2016 года Хасанбой Дусматов одержал победу над со своим давним соперником — бронзовым призёром Игр-2020 в Токио и чемпионом мира-2021 Сакеном Бибосыновым из Казахстана.

В близком бою, который называли финалом до финала, решение судей разделилось, но победа была присуждена Дусматову — 3:2.

Следующий полуфинальный поединок узбекистанец прошёл легче, одержав победу над Давидом Варелой де Пина из Кабо-Верде единогласным решением судей — 5:0.

В финале 9 августа его будет ждать 26-летний Билал Беннама из Франции, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европейских игр и чемпион Европы.

20-летний чемпион молодёжного чемпионата мира и чемпион Азии Турабек Хабибуллаев (до 80 кг) в четвертьфинале уступил 31-летнему кубинцу Арлену Лопесу — победителю двух последних Олимпиад, чемпиону мира 2015 года. Решение судей также разделилось, но победу забрал кубинец — 2:3.





3 августа боксёры Узбекистана Абдумалик Халоков и Асадхужа Муйдинхужаев также прошли в полуфинал, обеспечив себе медали Олимпийских игр в Париже. Всего 5 из 7 представителей мужской сборной по боксу пробились в полуфинальную стадию Олимпиады.

4 августа узбекистанский боксёр Лазизбек Муллажонов в близком бою одержал победу над соперником из Таджикистана Давлатом Болтаевым и вышел в финал Олимпийских игр.

Дзюдо





2 августа призёр чемпионатов мира 2023 и 2024 в личных соревнованиях, призёр летних Азиатских игр 2022 года Алишер Юсупов в весовой категории свыше 100 кг завоевал бронзовую медаль Олимпиады.





В дзюдо в категории свыше 100 кг победил Тедди Ринер. Француз стал четырёхкратным олимпийским чемпион — впервые в дзюдо. Также с шестью олимпийскими наградами Ринер стал самым титулованным дзюдоистом в истории Олимпийских игр.

Второе место занял Ким Мин Чжон из Южной Кореи, ещё одну «бронзу» получил Темур Рахимов из Таджикистана.





Сборная Узбекистана по дзюдо в командных соревнованиях выиграла матч у Канады со счётом 4−0.

Однако в четвертьфинале команда уступила Италии — 2:4. В утешительных схватках Узбекистан также уступил Южной Корее (3:2) и потерял шансы на «бронзу».





После выступления на Олимпиаде дзюдоистка Узбекистана Гульноза Матниязова объявила, что официально завершила свою профессиональную карьеру в большом спорте. Спортсменка, которой 10 августа исполнится 30 лет, выступала на Олимпийских играх Рио-2016, Токио-2020 и Париж-2024, становилась чемпионкой и многократным призёром Азии, бронзовым призёром чемпионата мира в смешанной команде, призёром летних Азиатских игр 2018 и Всемирных военных игр 2019.

Академическая гребля

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио гребчиха Анна Пракатень в этот раз заняла пятое место в финале В, что равнозначно 11-му месту в общем зачёте.

Лёгкая атлетика

26-летняя чемпионка Азиатских игр по прыжкам в высоту Сафина Садуллаева в квалификации по прыжкам в высоту покорила показатель в 1,95 метра и вышла в финальную стадию турнира с третьего места.

Однако в финале узбекистанка повторила свой результат, который был и у бронзовых призёров Элеанор Паттерсон из Австралии и Ирины Геращенко из Украины. По количеству затраченных попыток Садуллаева заняла седьмое место.

Первое место заняла Ярослава Магучих из Украины с результатом 2 метра, второе место у Николы Олислагерс из Австралии — 2 метра.





17-летняя победительница молодёжного чемпионата мира по лёгкой атлетике U-20 и юношеского чемпионата Азии по лёгкой атлетике Шарифа Давронова показала результат 13,74 м в тройных прыжках, но для выхода в финал требовалось прыгнуть не меньше 14,05 м.





23-летний Анвар Анваров в прыжках в длину занял 20-е место с результатом 7,77 м и не прошёл в финал.

Велоспорт





19-летний Никита Цветков в программе групповых гонок по велошоссе на 273 км не смог финишировать.

Золотую награду в гонке завоевал бельгиец Ремко Эвенепул, французские атлеты Валентен Мадуа и Кристоф Лапорт завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

Янина Кускова.



В шоссейной гонке на 158 км Янина Кускова заняла 51 место, Ольга Забелинская — 70.

Стрельба из лука





2 августа представители сборной Узбекистана по стрельбе из лука, дебютировавшие на Олимпийских играх, завершили своё участие на состязаниях. Амирхон Содиков и Зиёдахон Абдусатторова в командном-микст направлении в 1/8 финала уступили Брейди Эллисону и Кейси Кафухолд из со счётом 0:6.

Первое место в командных состязаниях заняли лучники из Республики Корея, второе — Германия, третье — США.

Расписание





5 августа стартуют соревнования по спортивной борьбе. В этот день за сборную Узбекистана выступит бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года, трёхкратный призёр чемпионатов Азии 29-летний греко-римский борец Исломжон Бахромов в весе до 60 кг.

В 1/8 финала, который состоится примерно в 18:00, его соперником станет Джамал Велизаде из олимпийской сборной беженцев.