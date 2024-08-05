В социальных сетях распространилась информация о том, что в Андижанской области мужчина до смерти забил жену и тёщу железным предметом. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов прокомментировал «Газете.uz» эти сообщения.

По его данным, 1 августа около 8:30 41-летний мужчина, проживающий в Пахтаабадском районе А. Н. поссорился с женой и её матерью.

Затем он нанёс обеим травмы железным предметом. Тёща мужчины погибла на месте, а его супруга скончалась позже в больнице.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 97 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемый задержан.