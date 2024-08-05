Средний класс — важнейший элемент концепции экономического роста. Поэтому о нём говорят на конференциях и посвящают ему исследования. Рост среднего класса — это залог процветания страны.

Для развивающихся рынков в начале пути характерна архаичная структура общества, при которой есть некоторое число богатых и большое число бедных. Социальное развитие в таких обществах описывается известной формулой: «богатые богатеют, бедные беднеют», многократно представленной в классической литературе — от Омара Хайяма до Роберта Бёрнса. В этой парадигме нет места развитию — бедный никогда не станет богатым.

«Не завидуй тому, кто силён и богат,

за рассветом всегда наступает закат.

С этой жизнью короткою, равною вдоху,

Обращайся, как с данной тебе напрокат»

Омар Хайям

Концепция среднего класса хотя бы частично позволяет решить социальную проблему непреодолимости неравенства. Человек не перепрыгнет из бедности в богатство, но вот путь от нижней границы среднего класса к верхней не то что никому не заказан — он вполне предусмотрен самой сутью среднего класса.

Средний класс — это не замкнутое и законсервированное общество, а постоянное движение. Организация экономического сотрудничества и развития в документе от 2010 года «Возникновение среднего класса в развивающихся странах» определяет уровень дохода для среднего класса в развивающихся странах в диапазоне 10−100 долларов на домохозяйство в день.

Азиатский банк развития выделяет четыре подгруппы в среднем классе: переходная, средне-низкая, средне-высокая и высокая.

Сегодня средняя зарплата в Узбекистане составляет около 5 млн сумов в месяц, а средний размер домохозяйства — пять человек.

Мне не удалось найти исследований среднего класса в стране, и в качестве предварительной модели, подлежащей дальнейшему уточнению, я предложил бы следующую градацию для городского населения:

Переходная — 5−10 млн сумов

Средне-низкая — 10−15 млн сумов

Средне-высокая — 15−30 млн сумов

Высокая — 30−50 млн сумов.

Уточнение границ и расчёты численности среднего класса — важнейшая аналитическая задача, которая, я не сомневаюсь, будет решена в ближайшее время.

Средний класс — это не только доходы, но и ценности. Становясь частью среднего класса, семья начинает свой путь к росту как достатка, так и человеческого капитала. По мере движения по социальной лестнице появляется доступ к образованию, медицинским услугам, путешествиям, культурному развитию и пенсионному обеспечению. Это называется вертикальной мобильностью.

Молодой человек из небогатой семьи, который учится в университете, принадлежит к среднему классу не по критерию доходов домохозяйства, а потому, что в обозримом будущем его собственные доходы вырастут.

Иными словами, важнейшим критерием для среднего класса в Центральной Азии я обозначил бы наличие перспектив по повышению благосостояния домохозяйства. Это может быть любой социальный лифт: образование, карьера, госслужба, в конце концов, свадьба.

С точки зрения потребительского поведения это означает, что у человека появляется то, во что имеет смысл вкладывать свои силы и время. Это может быть учёба, работа, социализация. Для среднего класса ценным ресурсом становится время.

Поэтому современные форматы концентрированной городской культуры ориентируются на средний класс: торговые центры, в которых можно купить всё и сразу, общественные пространства, где можно встретить представителей всех слоёв, рестораны формата fast casual, совмещающие удобство фаст-фуда с престижем и полноценным рационом качественной кухни. К этой же категории относятся и супермаркеты.

Забравшись на лестницу среднего класса, человек уже не готов тратить время на поиск дешёвых товаров на рынке, его время стоит дороже, чем время продавцов, поэтому он меняет своё поведение. Но особенность среднего класса в постоянной эволюции, и по мере продвижения по лестнице потребитель может снова вернуться на рынок, но уже в другом качестве — не ради поиска самого дешёвого товара, а ради удовольствия и возможности найти что-то необычное.

Крупный бизнес и городские власти должны заранее готовиться к смене вектора и адаптировать форматы не просто под абстрактный средний класс, а более тонко подстраиваться под потребности целевой аудитории. В Ташкенте уже есть такие примеры: скажем, эко-базар формально остётся обычным рынком, но при этом ориентируется уже на совершенно другую целевую аудиторию. Или Ташкент-сити Молл, который привлёк международные бренды, профессионально работающие с потребностями среднего класса.

Уже сегодня на рынках Ташкента мы видим разношёрстную публику. В этом городе рыночная торговля будет жить всегда, потому что она является важной частью городской культуры и традиций. Важно, чтобы трансформируясь, она сохраняла колорит и демократичность.





Денис Соколов — партнёр и генеральный директор международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership Uzbekistan (CMWP), член ассоциации Королевского института дипломированных оценщиков (RICS). Ранее эксперт вёл колонку «Язык недвижимости» для «Газеты.uz», в которой рассказывал об устройстве этого рынка и его свойствах и рассуждал о прогнозах его развития.

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