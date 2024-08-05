В первой половине рабочей недели, 5−7 августа, по территории Узбекистана сохранится умеренно жаркая погода с преобладающей температурой +36…+39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +40…+42, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В четверг и пятницу, 8−9 августа, жара усилится, и в дневные часы по большей части территории страны воздух будет прогреваться до +40…+42 градусов, по югу — до +43…+44.

Лишь на северо-западные районы Узбекистана 9 августа начнётся вторжение прохладного воздуха, который снизит температурный фон по Каракалпакстану и Хорезмской области до +32…+37 градусов.

В эти дни по территории Узбекистана сохранится сухая и преимущественно малооблачная погода. Лишь местами в предгорных и горных районах областей Ферганской долины и в отдельных горных районах Ташкентской области 5−6 и 9 августа возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер 7−12 м/с, местами с усилением до 13−18 м/с, с пыльным поземком.

В Ташкенте: преобладание малооблачной погоды без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с, местами с усилением до 8−10 м/с.

Температура ночью +23…+25 градусов, днём 5−7 августа +37…+39, 8−9 августа — +39…+41 градусов.