Бывший чемпион мира WBA в первом среднем весе из Узбекистана Исраил Мадримов не согласился с решением судей, которые присудили победу его сопернику — американцу Теренсу Кроуфорду.

4 августа в Лос-Анджелесе США состоялось большое боксёрское шоу. Главным поединком события стал титульный поединок между действующим чемпионом мира WBA в первом среднем весе из Узбекистана Исраилом Мадримовым (10−1−1, 7 КО) и двукратным абсолютным чемпионом мира, первым номером P4P (вне зависимости от весовой категории) американцем Теренсом Кроуфордом (41−0, 31 КО). На кону также стоял временный титул WBO.

Судьи единогласно отдали победу Кроуфорду — 116−112, 115−113 и 115−113. Два чемпионских пояса WBA и WBO достались американцу.





Мадримов, который провёл всего 12 поединок на профессиональном ринге, не согласился с судьями и заявил, что хотел бы ещё раз встретиться с Кроуфордом на ринге.

«Я сегодня дрался против лучшего в P4P (вне зависимости от весовой категории), он почти все бои выиграл нокаутом. Я думаю, что я выиграл и хочу реванш, чтобы доказать ещё раз лучше в этом весе. Мистер Турки Аль аш-Шейх (председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии) может сделать это [реванш этого боя]», — сказал узбекистанец.

По его словам, он контролировал ход боя, который был близким.

Эдди Хирн, управляющий директор британской промоутерской компании Matchroom Sport, которая представляет интересы Мадримова, остался недоволен судейскими карточками.

«Это не бой со счётом 116−112. [Мадримов] выходит на бой как чемпион, он дерётся с Теренсом Кроуфордом, но его это не смущает. Все эффективные удары нанёс Исраил Мадримов. У Кроуфорда была хорошая серия в последнем раунде. Это был очень близкий бой, но я считаю, что нужно выйти и забрать пояс чемпиона. Теренс Кроуфорд этого не сделал», — сказал он.





На пресс-конференции после боя Эдди Хирн сообщил, что Исраил Мадримов намерен вновь завоевать титул чемпиона мира в первом среднем весе и возможно он быстро получить такую возможность, так как он получит место в одном из следующих вечеров бокса под брендом Riyadh Season.

Мадримов заявил, что горд собой после боя. «Я думаю, что сделал достаточно, сделал, что хотел. Я думаю, что не проиграл. До меня Кроуфорд побеждал соперников нокаутом, я [боксировал с ним] 12 раундов. Думаю, что я доказал, почему я чемпионом в этом весе. Минимум была ничья», — подчеркнул он.

Также узбекистанец оценил действия чемпиона мира в четырёх весовых категориях и абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Кроуфорда.

«У него тоже есть удар, техника тоже хорошая, но бой и был таким равным. Перед боем все говорили, что Кроуфорд остановит меня нокаутом до 8 раунда. Я показал достаточно для себя, моей команды, страны. Думаю, болельщики довольны», — ожидает он.

«Я весь раунд контролировал ход боя. Мне понравилось, что могу контролировать такого боксёра. Для меня это большой опыт для будущей карьеры», — продолжил Мадримов.

Представитель Узбекистана рассказал о желании завоевать титул по другой версии.

«Это тоже придаёт мне большую мотивацию — отобрать титул у кого-то. Я хочу вернуть свой титул [по версии WBA] или завоевать другой, и, посмотрим, что будет дальше», — сказал он о своих планах, понимая, что реванш с Кроуфордом невозможен, так как саудиты обещают ему бой с Саулем Альваресом (Канело).





Эксперты отметили, что выступление Кроуфорда в поединке против Мадримова, которое оказалось не таким впечатляющим и доминирующим, как предыдущий бой американца против Эррола Спенса, что добавит скепсиса к его шансам во втором среднем весе. Хотя Кроуфорд отмёл эти предположения.

«Я совершенно уверен, что Мадримов мог бы боксировать во втором среднем, — сказал Кроуфорд и добавил, что бой получился тяжёлым. — Исраил был тяжёлым соперником. Он заставил меня провести все 12 раундов. У него быстрые ноги, у него хороший ритм, и он был силён. Он ждал возможности контратаковать меня, а я — контратаковать его».

По его словам, он разобрался со стилем соперника с самого начала, но «был терпелив, так как я не хотел пропустить».

«Он был очень дисциплинирован, он не бросался с дикими ударами, как я хотел от него. Он провёл хороший бой. Исраил действительно сильный соперник. То, что мы выбрали его для нашего первого боя в первом среднем весе, многое говорит обо мне и моей команде», — отметил американец.