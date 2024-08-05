Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву, сообщила пресс-служба Акорды.

️В ходе встречи были обсуждены вопросы продвижения многопланового партнёрства между двумя странами.





«️Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях», — говорится в сообщении.

Уделено также внимание углублению сотрудничества в информационно-идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодёжной политики.

️Президент Казахстана приветствовал проведение в Астане 5 августа международных интеллектуальных игр «Заковат» и отметил роль таких мероприятий в культурном сближении народов.