В Пастдаргомском районе Самаркандской области задержан сотрудник филиала Палаты государственных кадастров, который взял деньги у гражданина за оформление документов на землю и недвижимость.

Как сообщило Управление внутренних дел области, сотрудник получил деньги за оформление кадастровых документов на земельный участок и строения, расположенные в махалле Туркмен.

Он был задержан при получении взятки в размере 1500 долларов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (Мошенничество с использованием служебного положени) Уголовного кодекса Узбекистана. Проводятся следственные действия.