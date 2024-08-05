Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен объявить о пакете экономической помощи для Центральной Азии на встрече с пятью лидерами стран региона. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на правительственных чиновников.

Пакет помощи будет направлен на создание нового торгового маршрута, который, как ожидается, пройдёт через Каспийское море и свяжет Центральную Азию и Европу в обход российской территории.

Японский премьер планирует встретиться с президентами Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в Казахстане в Астане в рамках саммита С5+1. С 9 по 12 августа Кисида посетит Узбекистан, Казахстан и Монголию.

Как сообщает агентство Jiji Press, по итогам саммита лидеры Японии и пяти стран Центральной Азии подчеркнут важность верховенства закона в совместном заявлении. Кисида также пообещает оказать содействие региону в декарбонизации, развитии логистических сетей и развитии человеческих ресурсов.

В конце июля помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен рассказал, что Вашингтон рассматривает возможность создания нового сухопутного коридора из Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая.

По его словам, это является частью американских усилий, направленных на то, чтобы дать возможность государствам Центральной Азии выбрать собственный путь на мировые рынки.