Фондовый индекс Nikkei 225 (ключевой индикатор Токийской фондовой биржи TSE, включающий акции 225 крупнейших компаний Японии) по итогам торгов 5 августа рухнул на 12,4%, упав до 31 458,42 пункта, пишет РБК.

На минимуме индекс опускался на 13,23% — до 31 156,12 пункта.

За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом падения, перекрыв показатель «чёрного понедельника» 20 октября 1987 года. Тогда за день индекс потерял 3836,48 пункта, в процентном отношении обвал составил 14,9%.





Во время мирового финансового кризиса в октябре 2008 года Nikkei падал на 11,4%, а во время землетрясения в марте 2011 года — на 10,6%.

Как пишет Bloomberg, доверие инвесторов рухнуло из-за роста курса иены к доллару (из-за чего ожидается снижение доходов японских экспортёров), ужесточения денежно-кредитной политики и ухудшения экономических данных в США. Банк Японии по итогам двухдневного заседания 30−31 июля повысил процентные ставки с 0−0,1% до 0,25% — максимума за 15 лет. Он также дал сигнал о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Сделки кэрри-трейд в иене (carry trade; сделки, направленные на получение прибыли за счёт разницы в процентных ставках между Федеральной резервной системой США и Банком Японии) были одними из самых популярных на развивающихся рынках за счёт низкой волатильности японской валюты, к тому же инвесторы ожидали, что ставки останутся на минимальном уровне, пишет Bloomberg.

Если раньше участники местного фондового рынка предпочитали брать в долг дешевеющую иену и на эту сумму закупать американские доллары, то с ужесточением денежно-кредитной политики их стратегия изменилась в связи с резким укреплением курса иены к мировой резервной валюте. Подобное обстоятельство вызвало эффект спирали.

Падение японских индексов произошло после того, как они — и Nikkei 225, и Topix — достигли исторических максимумов (впервые c 1989 года) ранее в 2024 году на фоне ослабления иены и глобального роста акций технологических компаний.

Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южнокорейской — на 8,77%, стамбульской — на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% — гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 2,3%, а лондонский FTSE 100 — на 2,8%.

В США индекс S&P 500 упал на 4,1%, а технологический индекс Nasdaq обвалился на 6,3%.