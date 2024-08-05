Суд по уголовным делам Дустликском районе Джизакской области вынес приговор в отношении директора и воспитательницы семейного детсада, чья трёхлетняя воспитанница погибла в феврале, упав в арык. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

15 февраля утром трое детей покинули пределы детсада. Около 13:00 девочку обнаружили мёртвой в арыке, протекающем на территории фермерского хозяйства, примерно в 1 км от детсада. Двое других детей вернулись домой. Деятельность детсада после трагедии была прекращена.

Уголовное дело было возбуждено в отношении трёх человек — 31-летнего директора детсада Ф. М., 31-летней воспитательницы Д. Т. и 49-летнего начальника районного управления санэпидблагополучия и общественного здоровья А. У. Последний бы обвинён в том, что, зная о несоответствии комнат, отведённых под детсад, санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, внёс недостоверные данные о соответствии инвентаря детсада требованиям и не препятствовал началу его деятельности.

Приговором суда директор Ф. М. признана виновной по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлёкшие по неосторожности смерть человека) и пункту «г» части 2 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты путём злоупотребления должностным положением) Уголовного кодекса. Она получила 4 года 1 месяц ограничения свободы с лишением права работы в сфере дошкольного и школьного образования в течение 3 лет.

Воспитатель Д. Т. также признана виновной по части 3 статьи 116. Она приговорена к 4 годам ограничения свободы и лишена права работать в сфере в течение 3 лет.

Начальник санэпидуправления А. У. признан виновным по части 1 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) УК и получил 1,5 года ограничения свободы с запретом занимать должностные и материально ответственные посты в течение 1 года.