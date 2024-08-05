Главный тренер молодёжной сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе 5 августа провёл пресс-конференцию и рассказал о пути команды на Олимпиаду, подготовке к ней и итогах турнира.

По его словам, три с половиной года назад руководство Ассоциации футбола поставило задачу квалифицироваться на Олимпиаду, для чего был создан футбольный клуб «Олимпик».

«За этот период мы прошли большой путь. Многим молодым людям помогли найти своё место в футболе, получили приглашения от команды „Олимпик“ в [национальную] сборную. Эта команда смогла показать, на что способна с первого сезона [чемпионата Узбекистана]. Нам удалось перейти из Про-лиги в Суперлигу и стабильно выступать там до сих пор. В целом мы участвовали в 4 крупных соревнованиях. Мы пытались завоевать доверие наших болельщиков. Самое главное — мы получили путёвку на Олимпиаду. Думаю, мы достойно выступали и на других турнирах», — сказал он.

42-летний специалист поблагодарил руководство АФУ и фанатов за поддержку, а также тренерский штаб, работников и президента. «Мы старались изо всех сил вывести наш футбол на новый уровень. Теперь это история», — заявил он.

Подготовка и легионеры

Тренировочный сбор в городе Дукент Ташкентской области. Фото: Ассоциация футбола.



По его словам, команде не хватило времени на подготовку к Олимпиаде после выступления на Кубке Азии, где команда заняла второе место, уступив в финале Японии.

«Многие наши легионеры завершили свои чемпионаты, у кого-то ощущалась усталость, кто-то сменил команду. Возможно, если бы у нас было больше времени, все было бы иначе. Что касается подготовки, то, как я уже сказал, времени у нас было мало. Были свои сложности при формировании состава. И в Дукенте (тренировочный сбор перед вылетом во Францию — ред.) пришлось проводить подготовку без легионеров», — рассказал Кападзе.

«Мы все знаем талант и силу наших старших игроков. Игроки были способны на большее. Я благодарю их. Это было полезно и им, и нам. Это командная игра. Главное, что мы могли выиграть все матчи, но где-то нам не повезло», — сказал наставник.

О матчах с Испанией и Египтом





Главный тренер также ответил на вопросы о первом матче Олимпиады против Испании.

«Мы проанализировали последние матчи Испании. Конечно, у нас были свои недостатки. Стратегия, которую мы выбрали на игру, сработала хорошо, особенно в первом тайме. Но мы дали Испании шанс во втором тайме. Мы хорошо прессинговали против них и имели возможности», — отметил он.

«После этой игры мы проанализировали их игру и нашу с командой. Мы в тот день были не слабее соперника, по крайней мере могли добиться ничьей. В целом мы ожидали большего, но нам не повезло. Самое главное, мы получили большой опыт», — считает Кападзе.

Специалист сообщил, что заменил полузащитника Жасура Жалолиддинов в матче с Египтом из-за его усталости.

«Мы потеряли много сил в первой игре. Соперник доставлял нам проблемы на контратаках. Они плотно оборонялись, но у нас было достаточно моментов», — указал он.

О календаре





По мнению Тимура Кападзе, первый матч многое проясняет.

«Если вы выиграете первую игру, в следующих играх давления не будет. Однако календарь был вне нашего контроля. Наши противники достаточно сильны. В этом соревновании не было слабой команды. Мы определённо могли бы сделать больше. Мы создали достаточно ситуаций в играх. Где-то давление мешало», — считает главный тренер.

Наставник заявил, что у него нет «нет претензий ни к одному игроку».

«Как я уже сказал, мы были способны на большее. Не уставайте любить и поддерживать национальную сборную. Давайте будем с нашими игроками и в хорошие, и в плохие времена. Они тоже будут чувствовать эту ответственность и по-другому действовать на поле», — отметил он.

Тимур Кападзе сообщил о планах выйти в отпуск, который не брал последние три с половиной года.

«За это время мы приняли участие в четырёх крупных соревнованиях в составе олимпийской сборной. С „Олимпиком“ мы также участвовали в Суперлиге. В общем, свободного времени у меня почти не было. Но я не жалуюсь на это. Мы выполнили главную задачу. Мы участвовали в Олимпийских играх. Моя миссия в проекте завершена. Я хочу отдохнуть до конца года. „Олимпиком“ управляют помощники тренера», — сказал он.

Он признался, что не знает, каким будет будущее футбольного клуба «Олимпик».

«Это решит руководство. Что касается меня, то я подумаю, чем займусь, после праздников», — сказал он.

Напомним, в группе «С» Узбекистан уступил Испании (1:2), Египту (0:1) и сыграл вничью с Доминиканой (1:1), завершив турнир на последнем месте. Обозреватель Дмитрий Поваров отметил, что после такого результата обычно ищут виноватых, но призвал увидеть в команде Тимура Кападзе работу на перспективу футбола Узбекистана.