Президент Украины Владимир Зеленский официально объявил о получении первых американских истребителей F-16. Церемония ввода новых самолётов в состав армии прошла в День Воздушных сил 4 августа.

«F-16 в Украине. Мы обеспечили это», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

«Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолёты и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнёров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые приняли наш запрос о предоставлении самолётов — Дания, Нидерланды, Соединённые Штаты, — и все наши партнёры — мы ценим вашу поддержку!» — добавил он.

Зеленский не уточнил, какое количество истребителей поступило в страну. Британский журнал Economist, однако, сообщил, что Украина в последний день июля получила 10 из запланированных 79 истребителей F-16. Ещё 10 истребителей должны поступить Киеву до конца этого года, остальные прибудут партиями в течение 2025 года.

По словам экспертов, с которыми поговорило издание, длительная задержка в получении Украиной F-16 объясняется в первую очередь отсутствием учебных мест для украинских пилотов. Свою лепту внесли и языковые трудности, а также время, необходимое для создания инфраструктуры для приёма истребителей, так как F-16 требует большего обслуживания, чем его российские аналоги.

Украинские и западные официальные считают, что переданные F-16 вряд ли немедленно изменят обстановку на поле боя, пишет The Washington Post. Газета отмечает, что самолётов будет «слишком мало», а способных сбить их российских средств ПВО — «слишком много». «Это означает, что первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины — поражения воздушных целей, таких как ракеты, беспилотники и самолёты, — а не для ударов по наземным войскам России и другим военным объектам вблизи фронта», — говорится в материале.

В начале июля правительства Дании и Нидерландов объявили, что находятся в «процессе передачи» Украине F-16 при поддержке США. Нидерланды пообещали поставить Киеву 24 истребителя, Дания — 19.