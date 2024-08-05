Политика
Президент Узбекистана вернулся из отпуска
Президент Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного трудового отпуска. При главе государства запланированы совещания по вопросам социально-экономической повестки. В конце недели Узбекистан посетит с официальным визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Экономика
Колонка: Что такое средний класс и как соответствовать его потребностям
Концепция среднего класса разрушает архаичную формулу «богатые богатеют, бедные беднеют». Что такое средний класс, сколько он зарабатывает в Узбекистане, кто может стать его представителем и как бизнесу и государству создать предложение для него — в колонке аналитика недвижимости Дениса Соколова.
Хоким Ташкента определил границы территорий для реновации в 6 районах столицы. Реакция партий
Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков определил границы территорий в шести районах столицы, где планируются проекты реновации. Сообщается, что инвесторы уже выступили с инициативами. «Ташкент инвест» должна определить здания и сооружения, которые снесут. Партии призвали не спешить с проведением реновации.
Аэропорт Ургенча модернизируют и передадут в управление
Аэропорт Ургенча планируется модернизировать — построить новую ВПП, новый терминал и другие объекты — и передать в управление на основе государственно-частного партнёрства по модели «Строительство, управление, передача» (Build-Operate-Transfer — BOT).
Япония предложит странам Центральной Азии финансовую помощь для создания пути в Европу в обход России — СМИ
Глава правительства Японии Фумио Кисида предложит экономическую помощь странам Центральной Азии для создания нового торгового маршрута, который свяжет этот регион и Европу в обход России, сообщили японские СМИ. Ранее о схожих планах говорили в США.
Президент ознакомился с Концепцией развития конкуренции в Узбекистане. Главное
Концепцию развития конкуренции презентовали президенту Узбекистана. Ожидается ликвидация 17 видов госмонополии в энергетике, обслуживании аэропортов и других сферах. Разрешения и лицензии планируется заменить обязательным страхованием, в сферах естественных монополий появятся независимые регуляторы.
Общество
Саидазиз Саидалиев («Саидазиз медгородок») получил 20 лет заключения в колонии
Суд в Ташкенте приговорил Саидазиза Саидалиева («Саидазиза медгородка») к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в вымогательстве, мошенничестве, организации преступного сообщества и других преступлениях.
Во второй половине недели в Узбекистане станет жарче
Во второй половине рабочей недели жара по Узбекистану усилится, воздух прогреется до +42 градусов, по югу — до +44. Некоторое облегчение принесут только выходные.
Спорт
«Нам не хватило времени на подготовку». Тимур Кападзе — о выступлении футболистов Узбекистана на Олимпиаде
Наставник молодёжной сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе отметил сложности при формировании состава на Олимпиаду и указал, что команде не хватило времени на подготовку к турниру. По его словам, у него нет претензий ни к одному из игроков. Он сообщил о планах выйти в отпуск.
«Я не проиграл». Боксёр Исраил Мадримов — о бое с Теренсом Кроуфордом
Бывший чемпион мира WBA в первом среднем весе из Узбекистана Исраил Мадримов не согласился с решением судей, которые присудили победу американцу Теренсу Кроуфорду. «Думаю, что я доказал, почему я чемпионом в этом весе. Минимум была ничья», — сказал он.
Мир
В Британии продолжаются массовые беспорядки
В городах Британии не стихают антимигрантские протесты и погромы, начавшиеся после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого погибли три девочки. Премьер страны Кир Стармер назвал беспорядки «крайне правым бандитизмом».
Фондовый рынок Японии пережил самый большой обвал c 1987 года
Фондовый рынок Японии рухнул на 12,4%, что стало крупнейшим падением со времён «чёрного понедельника» 1987 года. Доверие инвесторов к японскому фондовому рынку упало из-за роста курса иены, ужесточения денежно-кредитной политики и ухудшения экономических данных в США, пишет Bloomberg.
Премьер Бангладеш ушла в отставку на фоне протестов
Премьер Бангладеш Шейх Хасина, находившаяся у власти 15 лет, ушла в отставку на фоне массовых протестов и бежала из страны. Армия объявила о создании временного правительства.
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