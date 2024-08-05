Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 августа ознакомился с презентацией мер, направленных на развитие конкуренции, сообщила пресс-служба главы государства.

Сообщается, что за последние пять лет улучшилась конкурентная среда по более чем 25 товарам. Отменены ограничивавшие конкуренцию эксклюзивные права по 7 видам деятельности. Количество предприятий с государственным участием сократилось на 42%, а число субъектов частного предпринимательства увеличилось в 1,6 раза.

В прошлом году был принят закон «О конкуренции» в новой редакции. Комитету по развитию конкуренции и защите прав потребителей были предоставлены дополнительные действенные полномочия. Согласно проведённым на этой основе изучениям, в некоторых организациях наблюдаются такие явления, как принятие антиконкурентных решений, заключение прямых договоров, использование доминирующего положения в торговле.

В связи с этим разработана Концепция развития конкуренции для расширения охвата и повышения эффективности работы в данной сфере. В этой концепции определяются дальнейшие задачи по сокращению участия государства в экономике, либерализации доступа к рынку и созданию равных условий для предпринимателей.

Документом планируется отменить нормативно-правовые положения и избыточные требования, затрудняющие свободный доступ предпринимателей к рынкам.

Предусматривается введение послаблений, направленных на снижение регуляторной нагрузки. В частности, разрешительные процедуры и лицензии будут заменены обязательным страхованием ответственности.

В сферах естественных монополий будут внедрены независимые рыночные регуляторы. На товарных рынках, связанных с естественными монополиями и на которых имеется возможность для развития конкуренции, будет ограничено их участие.

Председатель Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Халилилло Турахужаев.



Кроме того, планируется сократить масштабы прямых государственных закупок, они будут полностью переведены на конкурентные методы. Предусматривается отмена предоставления государственной помощи индивидуального характера, ограничивающей конкуренцию, включая эксклюзивные права, льготы, преференции и послабления.

Путём взаимной интеграции информационных систем государственных органов будет налажен цифровой мониторинг всех звеньев цепочки ценообразования социально значимой продукции. Будет внедрена система неразглашения и поощрения лиц, предоставивших информацию о случаях антиконкурентных соглашений и действий, сговоров.

В результате реализации концепции ожидается принятие мер по поэтапной ликвидации 17 видов государственной монополии в ряде сфер, таких как энергетика, нефтегазовый сектор, водное хозяйство, дорожное строительство, железнодорожное и аэропортовое обслуживание.

Более того, намечено пресекать антиконкурентные действия в госзакупках и обеспечить прозрачность этих процессов. На товарно-сырьевых биржах увеличат предложение, расширят возможности выбора для покупателей.

Президент отметил необходимость сокращения доли государства в экономике, поэтапной передачи отдельных функций частному сектору. Он поставил задачу постоянно анализировать состояние конкуренции на товарных, финансовых и цифровых рынках, вносить предложения по совершенствованию процедур.

За последние три года на местах выявлено свыше 2000 актов, противоречащих законодательству о конкуренции. В большинстве случаев это документы местных хокимиятов и министерств. В связи с этим поручено активизировать работу территориальных управлений Комитета по развитию конкуренции, повысить квалификацию кадров.