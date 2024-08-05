Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, которые привели к гибели сотни людей, передаёт Reuters.
По данным местных СМИ, 76-летняя Хасина, находившаяся у власти последние 15 лет, улетела вместе с сестрой на вертолёте в Индию.
Начальник штаба армии генерал Вакер-Уз-Заман подтвердил отставку Хасины и заявил, что будет сформировано временное правительство. Он добавил, что провёл переговоры с лидерами всех политический партий и вскоре встретится с президентом Мухаммедом Шахабуддином, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Кто возглавит правительство, пока неясно.
Генерал также пообещал «справедливость» для всего бангладешского народа и попросил протестующих «вернуться к ненасильственным и мирным путям».
Тысячи людей также ворвались внутрь «Ганобхабана», официальной резиденции премьер-министра. Некоторые из протестующих вынесли оттуда телевизоры, стулья и столы.
Появились кадры, на которых видно, как демонстранты взобрались на статую шейха Муджибура Рахмана, отца Шейх Хасины и лидера движения за независимость, и стали рубить топором её голову.
Шейх Хасина. Фото: Delwar Hossain / Wikimedia.
Почему начались протесты
Протесты в Бангладеш вспыхнули в начале июля. Студенты элитных университетов страны вышли на улицы с требованием изменить систему, при которой треть рабочих мест в государственном секторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Они заявили, что система несправедлива и работники на должности должны отбираться на основе заслуг.
Власти жестоко подавили протесты. В столкновениях с полицией погибли более 200 человек, около 10 тысяч людей были арестованы. Это помогло временно разогнать протестующих, но большое количество смертей подогрело недовольство народа, отмечает The New York Times. В результате в прошедшие выходные протесты разрослись на всю страну и переросли в беспорядки, а участники демонстраций стали требовать отставки Хасины.
- Шейх Хасина была одной из самых долгоправящих женщин-глав правительств в мире. В январе премьера переизбрали на четвёртый срок. Оппозиционная Национальная партия Бангладеш (BNP) бойкотировала выборы и обвинила правящую партию в легитимизации их фиктивных результатов. В BNP также заявили, что во время предвыборной кампании 25 тысяч партийцев были арестованы и почти 10 миллионов — были вынуждены бежать.