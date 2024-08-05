Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, которые привели к гибели сотни людей, передаёт Reuters.

По данным местных СМИ, 76-летняя Хасина, находившаяся у власти последние 15 лет, улетела вместе с сестрой на вертолёте в Индию.

Начальник штаба армии генерал Вакер-Уз-Заман подтвердил отставку Хасины и заявил, что будет сформировано временное правительство. Он добавил, что провёл переговоры с лидерами всех политический партий и вскоре встретится с президентом Мухаммедом Шахабуддином, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Кто возглавит правительство, пока неясно.

Генерал также пообещал «справедливость» для всего бангладешского народа и попросил протестующих «вернуться к ненасильственным и мирным путям».

Тысячи людей также ворвались внутрь «Ганобхабана», официальной резиденции премьер-министра. Некоторые из протестующих вынесли оттуда телевизоры, стулья и столы.

Появились кадры, на которых видно, как демонстранты взобрались на статую шейха Муджибура Рахмана, отца Шейх Хасины и лидера движения за независимость, и стали рубить топором её голову.

Шейх Хасина. Фото: Delwar Hossain / Wikimedia.

Почему начались протесты

Протесты в Бангладеш вспыхнули в начале июля. Студенты элитных университетов страны вышли на улицы с требованием изменить систему, при которой треть рабочих мест в государственном секторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Они заявили, что система несправедлива и работники на должности должны отбираться на основе заслуг.

Власти жестоко подавили протесты. В столкновениях с полицией погибли более 200 человек, около 10 тысяч людей были арестованы. Это помогло временно разогнать протестующих, но большое количество смертей подогрело недовольство народа, отмечает The New York Times. В результате в прошедшие выходные протесты разрослись на всю страну и переросли в беспорядки, а участники демонстраций стали требовать отставки Хасины.