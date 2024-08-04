Боксёр Узбекистана Лазизбек Муллажонов вышел в финал Олимпийских игр в Париже-2024 и гарантировал себе минимум серебряную медаль.

Чемпион Азии, чемпион мира среди военнослужащих, бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года в весовой категории до 92 кг в полуфинале 4 августа сразился с Давлатом Болтаевым из Таджикистана, чемпионом Азиатских игр.

Раздельным решением судей победу завоевал представитель Узбекистана — 4:1

В финале ему будет противостоять азербайджанский боксёр кубинского происхождения Лорен Альфонсо Домингес, чемпион мира 2021 году и вице-чемпион мира 2023 года, бронзовый призёр Игр в Токио-2020.

Бой за «золото» состоится в ночь на 10 августа в 1:34.

Ранее в финал вышел Хасанбой Дусматов в весовой категории до 51 кг. Ещё трое представителей мужской сборной проведут свои полуфинальные поединки.

Видео боя