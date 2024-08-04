4 августа в Лос-Анджелесе США состояось большое боксёрское шоу. Главным поединком события стал титульный поединок между действующим чемпионом мира WBA в первом среднем весе из Узбекистана Исраилом Мадримовым (10−1−1, 7 КО) и двукратным абсолютным чемпионом мира, первым номером P4P (вне зависимости от весовой категории) американцем Теренсом Кроуфордом (41−0, 31 КО). На кону также стоял временный титул WBO.

Узбекистанец достаточно конкурентно смотрелся на ринге, но судьи единогласно отдали победу Кроуфорду — 116−112, 115−113 и 115−113. Два чемпионских пояса WBA и WBO достались американцу.

Это стало первым поражением Мадримова на профессиональном ринге и не смог защитить свой чемпионский титул.

36-летний Кроуфорд по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 41 победа (31 нокаутом). Мадримов прервал его серию из 11 досрочных побед.

О боксёрах

29-летний Мадримов призёр Азиатских игр и чемпион Азии в любителях. Начал профессиональную карьеру в 2018 году в Атлантик Сити (США), где успешно выступили другие узбекские профи Шахрам Гиясов и Муроджон Ахмадалиев.

В марте этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил нокаутом в 5 раунде Магомеда Курбанова (25−1, 13 КО) и стал новым чемпионом WBA в первом среднем весе.

36-летний Кроуфорд является одним из лучших боксёров современности вне зависимости от весовых категорий, хотя в знаменитом рейтинге The Ring он уступил лидерство Александру Усику и Наое Иноуэ.

Кроуфорд стал чемпионом мира в четвёртой весовой категории. До этого он завоёвывал пояса по престижным версиям в весах до 61,23 кг, до 63,5 кг и до 66,68 кг, становился абсолютным чемпионом мира в категориях до 63,5 кг и до 66,68 кг. Кроуфорд стал первым боксёром в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях, когда число профессиональных версий расширилось до четырёх. По три пояса чемпиона мира по престижным версиям завоёвывал американец Эвандер Холифилд в весовой категории до 90,71 кг и в супертяжелом весе.