В Яккасарайском районе Ташкента задержаны 12 иностранцев и 18 граждан Узбекистана по подозрению в организации азартных онлайн-игр в арендованном доме. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Столичное ГУВД совместно с другими правоохранительными органами провело оперативное мероприятие.

«На основе оперативной информации, когда был проведён осмотр одного из домов при участии свидетелей, было установлено, что в этом доме, арендованном иностранными гражданами, проводятся азартные онлайн-игры, основанные на риске», — говорится в сообщении.

В качестве вещественных доказательств были изъяты 37 ноутбуков, 1400 долларов наличными, 34 сим-карты, 7 телефонов и 12 банковских пластиковых карт. В ходе расследования было установлено, что оборот в этом притоне за три месяца составил 900 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 278 Уголовного кодекса (незаконная организация или проведение азартных и других основанных на риске игр, в том числе организация или содержание притонов для таких игр / наказывается лишением свободы до 7 лет).

На территории Узбекистана действуют запреты на организацию и проведение азартных и других основанных на риске игр, которые были введены ещё с 1 сентября 2007 года.

Указом президента с 2025 года разрешается организация онлайн-игр, основанных на риске, и букмекерская деятельность. Цели — защита прав граждан, борьба с игровой зависимостью и предотвращение оттока денег, сообщили в НАПП. Агентство теперь также уполномочено за деятельность по организации лотерей.