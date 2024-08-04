Боксёр Узбекистана Хасанбой Дусматов вышел в финал Олимпийских игр в Париже-2024 и гарантировал себе минимум серебряную медаль.

Олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 51 кг, известный по прозвищу «Профессор», в рамках полуфинального поединка 4 августа одержал победу над Давидом Варелой де Пина из Кабо-Верде единогласным решением судей — 5:0.

В финале 30-летний узбекистанец сразится с 26-летнием Билалом Беннама из Франции, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, чемпионом Европейских игр, чемпионом Европы.

Бой за «золото» состоится в ночь на 9 августа в 01:34.

Напомним, ранее 5 из 7 представителей мужской сборной Узбекистана по боксу пробились в полуфинальную стадию Олимпийских игр и гарантировали Узбекистану медали.

Видео боя

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