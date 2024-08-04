Спортсмены Узбекистана на данный момент завоевали три медали Олимпиады в Париже, все они дзюдоисты: Диёра Келдиёрова (золото), Музаффарбек Турабоев и Алишер Юсупов (оба бронза). Ряд боксёров также гарантировал себе медали. В текущем медальном зачёте страна на 31-м месте. Все новости Олимпиады читайте в специальной рубрике.

Фото: Анвар Ильясов / НОК.

«Моя миссия — изменить жизнь женщин Узбекистана». В стране, где до недавнего времени не было традиций женского дзюдо, победа Диёры Келдиёровой на Олимпиаде — «великолепный подвиг, который вдохновит поколения молодых девушек», отметили в Международной федерации дзюдо.

Глава ТПП «на 100%» поддержал введение пошлин на ввоз электромобилей. Даврон Вахабов заявил, что поддержка автомобильной промышленности обеспечит формирование квалифицированных кадров. Экономисты призвали не повторять ошибок других стран.

Почему сообщество творческих людей не радо законопроекту о креативной экономике. Документ разработан Фондом развития культуры и искусства Узбекистана и призван защищать интересы творческих людей. «Газета.uz» узнала, чем недовольны игроки индустрии и что предлагает разработчик.

20 надземных пешеходных переходов стоимостью $8,5 млн планируется построить в Ташкенте. Столичные депутаты одобрили выделение 53,6 млрд сумов на начало работ. Адреса переходов не уточняются, в связи с чем общественность и специалисты выражают опасения в обоснованности решения.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

В метро Ташкента появилась обновлённая навигация. На станциях «Алишер Навои» и «Пахтакор» установлены новые указатели маршрутов, станций и выходов в город. Введена нумерация входов и выходов из метро. Смотрите наш фоторепортаж.

Суд по делу Дмитрия Саттарова начался заново из-за смены судьи. После затяжной паузы возобновился судебный процесс по делу Дмитрия Саттарова, которому во время прогулки с собакой прохожий сломал позвоночник. Назначен новый судья, поскольку прежний перешёл на другую должность.

Более чем у четверти детей выявлены разные заболевания, включая такие, как анемии, болезни нервной системы и пороки сердца. О результатах обследования в школах и детсадах в парламенте рассказал и. о. министра здравоохранения Асилбек Худаяров. Различные виды заболеваний выявили почти у 28% школьников и 26% воспитанников, в их числе — .

Сумма контрактов в вузах поднялась в среднем на 15%. Она не менялась в предыдущие четыре года.

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