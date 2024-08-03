Окрошка
В летнюю жару холодная окрошка — настоящее спасение.
Кук-си
Кукси — это любимое многими в нашем регионе блюдо, хит летнего сезона.
Холодный суп гужа
Один из любимых летних супов в Узбекистане — освежающая и полезная гужа.
Французский суп «Вишисуаз»
"Вишисуаз" можно подавать в сочетании с чесночными гренками как в горячем виде, так и в холодном.
Холодный суп «Таратор»
Суп «таратор», придётся по вкусу всем кто хотел бы поесть в жару что-нибудь лёгкое и холодное.
Гаспачо — холодный томатный суп
В жаркую погоду освежающий и сытный гаспачо утоляет голод и жажду одновременно.
Холодный суп «Чалоп»
Очень простой, но при этом очень вкусный и освежающий кисло-молочный суп «Чалоп».
Мятный крем-суп из зелёного горошка
Сладость лука, нежность зелёного горошка и терпкая нотка мяты — это то, что делает это блюдо уникальным.
Холодный свекольный суп
Это очень свежий, ароматный и красочный суп с ярким вкусом лета.