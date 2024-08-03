Окрошка





В летнюю жару холодная окрошка — настоящее спасение.

Кук-си





Кукси — это любимое многими в нашем регионе блюдо, хит летнего сезона.

Холодный суп гужа





Один из любимых летних супов в Узбекистане — освежающая и полезная гужа.

Французский суп «Вишисуаз»





"Вишисуаз" можно подавать в сочетании с чесночными гренками как в горячем виде, так и в холодном.

Холодный суп «Таратор»





Суп «таратор», придётся по вкусу всем кто хотел бы поесть в жару что-нибудь лёгкое и холодное.

Гаспачо — холодный томатный суп





В жаркую погоду освежающий и сытный гаспачо утоляет голод и жажду одновременно.

Холодный суп «Чалоп»





Очень простой, но при этом очень вкусный и освежающий кисло-молочный суп «Чалоп».

Мятный крем-суп из зелёного горошка





Сладость лука, нежность зелёного горошка и терпкая нотка мяты — это то, что делает это блюдо уникальным.

Холодный свекольный суп





Это очень свежий, ароматный и красочный суп с ярким вкусом лета.