В Узбекистане отсутствуют факторы, которые могут стать причинами для резкого роста цен на метан. Об этом на брифинге 2 августа заявил заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Фаррух Карабаев, пишет Spot.

По его словам, президент поручил Комитету по конкуренции, Генпрокуратуре и Минэнерго не допустить «необоснованного» роста стоимости метана. Эти госорганы проводят систематический мониторинг розничных цен.

Мониторинг проводится через межведомственную электронную систему, где отображаются данные в разрезе каждой газозаправочной станции. Также проводятся «профилактические и разъяснительные мероприятия» с представителями АНГКС для недопущения «необоснованного» роста цен.

Фаррух Карабаев отметил, что после прекращения государственного регулирования цен на метан 71% АГНКС сохранили стоимость на уровне 3750 сумов за кубометр. 25% газовых заправок повысили цены до 3800−3950 сумов.

«На сегодняшний день отсутствуют факторы, которые могут стать причинами для резкого роста цен на метан», — сказал Карабаев.

Комитет по конкуренции обещает давать АГНКС обязательные указания по снижению цен и применять финансовые санкции, если будет наблюдаться «необоснованное» повышение цен из-за сговора или использования преимущества при переговорах.

1 августа в Узбекистане истёк срок действия предельных цен на метан в размере 3750 сумов за кубометр, установленных в конце мая. После этого в некоторых регионах страны стоимость этого топлива повысилась на 200−500 сумов.

В четверг глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов на совещании объявил об отмене госрегулирования цен на метан. По словам его пресс-секретаря, по поручению президента будут приняты меры по стабилизации цен на основе конкуренции в сфере, как это было сделано при либерализации цен на хлеб и пшеницу.