Ещё два боксёра Узбекистана Абдумалик Халоков и Асадхужа Муйдинхужаев прошли в полуфинал и гарантированно завоевали медали Олимпийских игр в Париже-2024.

Халоков

24-летний Абдумалик Халоков становился чемпионом мира в 2023 году, чемпионом Азиатских игр, чемпионата Азии и юношеских Олимпийских игр в 2018 году. В весовой категории до 57 кг он дебютировал во взрослой Олимпиаде.

В четвертьфинале узбекистанец победил вице-чемпиона Европейских игр Хосе Кильеса из Испании единогласные решением судей — 5:0.

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В полуфинале ему будет противостоять 22-летний Чарли Сениор из Австралии, чемпиона Тихоокеанских игр.

Муйдинхужаев

Чемпион мира Асадхужа Муйдинхужаев в весовой категории до 71 кг также единогласным решением судей одержал победу над Николаем Тертеряном из Дании (5:0).

В полуфинале его соперником станет 21-летний Омари Джонс из США, вице-чемпиона мира 2021 года.

Видео

5 из 7 представителей мужской сборной Узбекистана по боксу пробились в полуфинальную стадию Олимпийских игр. Таким образом, команда страны завоевала самое большое количество путёвок ½ финала Париж-2024.

На момент публикации Узбекистан занимает 29-е место в медальном зачёте ОИ (1 золото, 2 бронзы по дзюдо), но это без учёта медалей боксёров.