Посольство Узбекистана в Израиле рекомендовало сограждан воздержаться от посещения отдельных районов «в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности» в стране.
«По возможности избегайте массовых скоплений людей и ограничьте посещение публичных мест», — говорится в сообщении.
Рекомендуется всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана. «В экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь», — отметили в посольстве.
Гражданам Узбекистана также советуют следить за последними новостями и официальными сообщениями израильских властей и посольства. Кроме того, стоит подписаться на уведомления и предупреждения от Командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или сайт.
После недавнего убийства в Тегеране главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании и ХАМАС, и Иран пообещали отомстить Израилю. Силы обороны Израиля приведены в состоянии повышенной боевой готовности. Иногие авиакомпании приостановили полёты в Израиль.
При необходимости срочной помощи или консультаций связаться с посольством Узбекистана можно по следующим контактам:
Телефон экстренной помощи:
03−672−2466
03−672−2371
03−758−5075
03−758−5076
Для экстренных и срочных сообщений:
054 485 1397
Электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz