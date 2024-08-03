Посольство Узбекистана в Израиле рекомендовало сограждан воздержаться от посещения отдельных районов «в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности» в стране.

«По возможности избегайте массовых скоплений людей и ограничьте посещение публичных мест», — говорится в сообщении.

Рекомендуется всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана. «В экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь», — отметили в посольстве.

Гражданам Узбекистана также советуют следить за последними новостями и официальными сообщениями израильских властей и посольства. Кроме того, стоит подписаться на уведомления и предупреждения от Командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или сайт.

После недавнего убийства в Тегеране главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании и ХАМАС, и Иран пообещали отомстить Израилю. Силы обороны Израиля приведены в состоянии повышенной боевой готовности. Иногие авиакомпании приостановили полёты в Израиль.

При необходимости срочной помощи или консультаций связаться с посольством Узбекистана можно по следующим контактам:

Телефон экстренной помощи:

03−672−2466

03−672−2371

03−758−5075

03−758−5076

Для экстренных и срочных сообщений:

054 485 1397

Электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz