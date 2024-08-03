Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана 26 июля задержал гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске, сообщает AKIpress со ссылкой на ГКНБ.

Мужчина С. И. И. (1992 года рождения) числился в реестре Интерпола как особо опасный преступник.

По данным Интерпола, мужчина со своими подельниками подозревается в оформлении поддельных таможенных грузовыъ деклараций. Ущерб Узбекистану оценивается в 12 млрд сумов (около 962 тысяч долларов).

Баткенский районный суд отправил задержанного в следственный изолятор, ведётся следствие.

После завершения всех соответствующих процедур задержанный будет передан властям Узбекистана.