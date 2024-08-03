Боксёр Узбекистана Хасанбой Дусматов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже-2024 и гарантировал себе минимум бронзовую медаль.

Олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 51 кг одержал победу над своим давним соперником из Казахстана Сакеном Бибосыновым, который становился бронзовым призёром Игр-2020 в Токио.

Бой, который назвали досрочным финалом, получился равным, раздельным решением судей победу присудили Дусматову за счёт активности в третьем раунде — 3:2.

В полуфинале Дусматову будет противостоять Даниэл Давид Варела де Пина из Кабо-Верде. Поединок состоится 4 августа в 19:50.

Видео боя

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