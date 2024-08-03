Боксёр Узбекистана Баходир Жалолов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже-2024 и гарантировал себе медаль.

Действующий олимпийский чемпион в весовой категории свыше 92 кг одержал победу над Теремоана Теремоана из Австралии (5:0), которого уже побеждал на чемпионате мира 2023 года.

8 августа 30-летний узбекистанец за выход в финал будет бороться с чемпионом Европы Нелви Тиафако из Германии.

Баходир Жалолов — один из самых титулованных боксёров Узбекистана. Он является чемпионом Олимпиады (2020), двукратным чемпионом мира (2019, 2023), чемпионом Летних Азиатских игр (2022), трёхкратным чемпионом Азии (2017, 2019, 2021).

Видео боя

Фото



