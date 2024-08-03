25-летний дзюдоист Узбекистана Алишер Юсупов в весовой категории +100 кг завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Париже-2024.

Бронзовый призёр чемпионатов мира 2023 и 2024 годов в рамках 1/8 финала победил Мариуса Физеля (10:0), но уступил Темуру Рахимову в четвертьфинале (1:11).

В утешительных поединках его соперником должен был стать вице-чемпион Олимпиады-2020 Гурам Тушишвили из Грузии. Грузинский спортсмен уступил Тедди Ринеру в четвертьфинале и в концовке поединка толкнул ногой француза, лежащего на татами и пытавшегося подняться. Грузин мог претендовать на место на утешительных поединках и бороться за бронзовые медали, но был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

Алишер Юсупов сразился за «бронзу» с Тацуро Саито из Японии и одолел его (11:0).

Победителем Олимпиады в весовой категории свыше 100 кг стал 12-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы Тедди Ринер из Франции, «серебро» — у Ким Мин Чон из Южной Кореи, который также становился вице-чемпионом Олимпиады в Токио-2020. Вторую бронзу завоевал у Темура Рахимова.

Таким образом, копилка Узбекистана пополнилась ещё одной бронзовой медаль (1 золота и 2 бронзы).

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