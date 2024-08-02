В пятницу и в выходные дни по Узбекистану сохранится сухая и преимущественно малооблачная погода, сообщает Узгидромет.

Небольшой дождь возможен в предгорных и горных районах областей Ферганской долины и в отдельных горных районах Ташкентской области.

Дневная температура воздуха в эти дни будет в пределах +34…+39 градусов, по югу и пустынной зоне местами до +40…+42 градусов.

Ветер 7−12 м/с, местами усиление до 13−18 м/с, с пыльным поземком.

В Ташкенте ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с, местами с усилением до 8−10 м/с.

Преобладающая температура ночью +24…+26 градусов, днём — +37…+39 градусов.