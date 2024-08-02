Совет по технологиям и коммуникациям (СТК) Турции заблокировал доступ к социальной сети Instagram на территории страны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение ведомства. Причины и сроки блокировки не указываются.

Решение может быть связано с тем, что Instagram удалил публикации турецких пользователей с соболезнованиями в связи с гибелью политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Действия платформы осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, назвав их «очень явной и очевидной попыткой цензуры».

Турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источник в СТК пишет, что ограничение доступа связано с публикациями, оскорбляющими основателя современной Турции Мустафу Кемаля Ататюрка, а также криминальным контентом в Instagram. По словам собеседника газеты, сервис останется заблокированным, пока «не решит проблему».

Компания Meta, владеющая Instagram, пока не комментировала блокировку соцсети в Турции. Собеседник «Газеты.uz» в Стамбуле подтвердил, что с утра 2 августа Instagram перестал работать.

AP отмечает, что в Турции насчитывается более 50 миллионов пользователей Instagram при численности населения в 85 миллионов человек. В отличии от западных союзников Турция не считает ХАМАС террористической организацией, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган активно критикует военные действия Израиля в секторе Газа, уточняет агентство.

Мэр Стамбула и член главной оппозиционной партии Турции Экрем Имамоглу осудил решение заблокировать Instagram.

«Социальные сети — это платформа, которую все используют для многих целей, в том числе для торговли и общения. Неприемлемо, чтобы платформа, используемая всей страной, была произвольно заблокирована одним утром», — написал Имамоглу в X.