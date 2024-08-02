«Газета.uz» получила от читателя сообщение о выкорчёвывании дерева в процессе реконструкции улицы Тараса Шевченко в Ташкенте. На видео, присланном читателем, видно, что ковш экскаватора убирает с земли упавшее молодое хвойное дерево. Кроме того, заметно, что в некоторых местах землю срезали ковшом экскаватора близко к стволам деревьев, что может говорить о повреждении корневой системы.

Редакция задала Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата несколько вопросов, в частности, был согласован план реконструкции улицы Шевченко, которую планируется сделать гастрономической, с экологами. В ведомстве сообщили, что на месте уже работают сотрудники экологической инспекции, и обещали ответить подробно в ближайшее время.

Фото: пресс-служба Минэкологии

Хокимият Мирабадского района опубликовал сообщение, в котором подтвердил, что экоинспекторы, работающие на месте, выявили повреждение корней деревьев из-за неосторожности строителей.

Вместе с тем в районной администрации заявили, что «согласно утверждённому проекту гастрономической улицы, завершение которого планируется в сентябре, здесь будет высажено множество саженцев декоративных деревьев и установлена система орошения».

Как сообщили «Газете.uz» в хокимияте Мирабадского районе, сейчас подсчитываются деревья на улице, чтобы взять их состояние на контроль. Ожидается, что исполнители, допустившие повреждение зелёных насаждений, будут оштрафованы.

Напомним, в июле стало известно, что часть улицы Тараса Шевченко в Ташкенте планируется сделать гастрономической. Здесь планируется установить новое освещение, скамейки, урны и детские площадки.