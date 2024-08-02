В седьмой день летних Олимпийских игр в Париже 2 августа девять спортсменов Узбекистана примут участие в соревнованиях по дзюдо, стрельбе из лука, боксу и лёгкой атлетике, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Дзюдо





В 13:00 бронзовый призёр чемпионатов мира 2023 и 2024 годов 25-летний дзюдоист Алишер Юсупов (+100 кг) выйдет на татами в рамках 1/8 финала. Его соперника пока не определён.

Лёгкая атлетика





В 13:15 начнут выступления легкоатлетки Узбекистана. 26-летняя чемпионка Азиатских игр по прыжкам в высоту Сафина Садуллаева выступит на квалификации вместе с 15 спортсменками из других стран.





В 19:15 17-летняя победительница молодёжного чемпионата мира по лёгкой атлетике U-20 и юношеского чемпионата Азии по лёгкой атлетике Шарифа Давронова выступит в программе тройного прыжка вместе с 15 спортсменами из других стран.

Стрельба из лука

В 14:25 потерпевшие неудачи в индивидуальных соревнованиях Амирхон Садиков и Зиёдахон Абдусаттарова будут стрелять из лука в командных состязаниях (микст).

Бокс





В 18:30 Ситора Турдибекова в весовой категории до 57 кг в 1/8 финала сразится с Линь Юй-Тин из Тайваня, двукратной чемпионкой мира 2018 и 2022 годов, чемпионкой Азии 2017 года.

Линь Юй-Тин и алжирка Иман Хелиф оказались в центре скандала из-за «гендерного вопроса». Международная ассоциация бокса (IBA) в 2023 году отстранила их с чемпионата мира в Индии после гендерного теста. Линь Юйтин лишили «бронзы» в весе до 57 кг, а Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг. Insidethegames со ссылкой на алжирские СМИ писал, что причиной стал повышенный уровень тестостерона.

Линь Юй-Тин. Фото: nbcnews.com.

Тогда же глава Международной ассоциации бокса (ныне лишена международного признания) Умар Кремлев сообщал, что некоторые спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, однако по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что спортсменки стали «жертвами внезапного и произвольного решения» IBA «без какой-либо надлежащей правовой процедуры».

Издание The Athletic напомнило, что в Алжире запрещено менять пол гражданина в паспорте, а у Юй-Тин указан женский пол в свидетельстве о рождении.

Представитель МОК Марк Адамс подтвердил, что в паспортах Иман и Юй-Тин указан женский пол.

IBA сохранило свою позицию по этому вопросу и сообщило, что Хелиф и Лин не проходили тест на уровень тестостерона, а не смогли пройти другой тест (какой именно, не уточняется).





В 20:55 в четвертьфинале чемпиона мира и Олимпийских игр Баходир Жалолов сразится с Теремоана Теремоана из Австралии, который нокаутировал предыдущего соперника.





В ночь на 3 августа в 00:20 чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион 2016 года Хасанбой Дусматов сразится со своим давним соперником — бронзовым призёром Игр-2020 в Токио и чемпионом мира-2021 Сакеном Бибосыновым из Казахстана. Соперники до этого встречались трижды, два раза побеждал узбекистанец.

Дусматов заявил, что для болельщиков из Узбекистана и Казахстана будет очень хороший бой.





Олимпийский день завершит 20-летний чемпион молодёжного чемпионата мира и чемпион Азии Турабек Хабибуллаев. В четвертьфинале ему будет противостоять 31-летний кубинец Арлен Лопес — победитель двух последних Олимпиад, чемпион мира 2015 года.