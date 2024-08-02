В седьмой день летних Олимпийских игр в Париже 2 августа девять спортсменов Узбекистана примут участие в соревнованиях по дзюдо, стрельбе из лука, боксу и лёгкой атлетике, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Дзюдо
В 13:00 бронзовый призёр чемпионатов мира 2023 и 2024 годов 25-летний дзюдоист Алишер Юсупов (+100 кг) выйдет на татами в рамках 1/8 финала. Его соперника пока не определён.
Лёгкая атлетика
В 13:15 начнут выступления легкоатлетки Узбекистана. 26-летняя чемпионка Азиатских игр по прыжкам в высоту Сафина Садуллаева выступит на квалификации вместе с 15 спортсменками из других стран.
В 19:15 17-летняя победительница молодёжного чемпионата мира по лёгкой атлетике U-20 и юношеского чемпионата Азии по лёгкой атлетике Шарифа Давронова выступит в программе тройного прыжка вместе с 15 спортсменами из других стран.
Стрельба из лука
В 14:25 потерпевшие неудачи в индивидуальных соревнованиях Амирхон Садиков и Зиёдахон Абдусаттарова будут стрелять из лука в командных состязаниях (микст).
Бокс
В 18:30 Ситора Турдибекова в весовой категории до 57 кг в 1/8 финала сразится с Линь Юй-Тин из Тайваня, двукратной чемпионкой мира 2018 и 2022 годов, чемпионкой Азии 2017 года.
Линь Юй-Тин и алжирка Иман Хелиф оказались в центре скандала из-за «гендерного вопроса». Международная ассоциация бокса (IBA) в 2023 году отстранила их с чемпионата мира в Индии после гендерного теста. Линь Юйтин лишили «бронзы» в весе до 57 кг, а Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг. Insidethegames со ссылкой на алжирские СМИ писал, что причиной стал повышенный уровень тестостерона.
Тогда же глава Международной ассоциации бокса (ныне лишена международного признания) Умар Кремлев сообщал, что некоторые спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, однако по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.
В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что спортсменки стали «жертвами внезапного и произвольного решения» IBA «без какой-либо надлежащей правовой процедуры».
Издание The Athletic напомнило, что в Алжире запрещено менять пол гражданина в паспорте, а у Юй-Тин указан женский пол в свидетельстве о рождении.
Представитель МОК Марк Адамс подтвердил, что в паспортах Иман и Юй-Тин указан женский пол.
IBA сохранило свою позицию по этому вопросу и сообщило, что Хелиф и Лин не проходили тест на уровень тестостерона, а не смогли пройти другой тест (какой именно, не уточняется).
В 20:55 в четвертьфинале чемпиона мира и Олимпийских игр Баходир Жалолов сразится с Теремоана Теремоана из Австралии, который нокаутировал предыдущего соперника.
В ночь на 3 августа в 00:20 чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион 2016 года Хасанбой Дусматов сразится со своим давним соперником — бронзовым призёром Игр-2020 в Токио и чемпионом мира-2021 Сакеном Бибосыновым из Казахстана. Соперники до этого встречались трижды, два раза побеждал узбекистанец.
Дусматов заявил, что для болельщиков из Узбекистана и Казахстана будет очень хороший бой.
Олимпийский день завершит 20-летний чемпион молодёжного чемпионата мира и чемпион Азии Турабек Хабибуллаев. В четвертьфинале ему будет противостоять 31-летний кубинец Арлен Лопес — победитель двух последних Олимпиад, чемпион мира 2015 года.