В шестой день летних Олимпийских игр в Париже 1 августа спортсмены Узбекистана приняли участие в соревнованиях по академической гребле, дзюдо и боксу.





Гребчиха Анна Пракатень в полуфинале состязаний по академической гребле финишировала четвёртой с результатом 7:35.91 и не смогла пробиться в финал. 3 августа она будет участвовать в розыгрыше 7−12-х мест.

Пракатень родилась в Минске, там же выросла как спортсменка и до 2016 года выступала за сборную Беларуси. После этого она выступала за Россию и выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в Токио-2020. С 2023 года является представительницей сборной Узбекистана по академической гребле. Тренер — Вячеслав Дидрих. Выступает в одиночной программе, на чемпионате мира 2023 года в Сербии защищала честь Узбекистана. На Азиатских играх Ханчжоу-2022 завоевала награду высшей пробы.





Чемпион мира по дзюдо 2022 года, чемпион Азии Музаффарбек Турабоев в весовой категории до 100 кг стал бронзовым призёром Олимпийских игр, одолев призёров чемпионатом мира.





Ирисхон Курбанбаева (до 78 кг) в 1/8 финала потерпела поражение от чемпионки Азии и вице-чемпиона Азиатских игр Рики Такаямы из Японии.





21-летняя чемпионка Азии среди юниоров и молодёжи по боксу Сабина Бобокулова (до 50 кг) в 1/8 финала проиграла двукратному призёру чемпионатов мира из Таиланда Чутамат Раксат — 0:5.

Чемпион мира, чемпион Азии, чемпион Узбекистана, многократный победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях 21-летний боксёр Руслан Абдуллаев в весовой категории до 63,5 кг в четвертьфинале сражался с канадцем Уайаттом Сэнфордом, действующим чемпионом Панамериканских игр.

По итогам равного боя судьи присудили победу канадцу (4:1), хотя некоторые зрители отметили, что Абдуллаев был лучше.

Бронзовый призёра чемпионата мира по боксу 23-летняя Навбахор Хамидова (до 66 кг) в 1/8 финала одержала победу над 29-летней Морелль Маккейн из США раздельным решением судей 3:2 и пробилась в четвертьфинал.

В 00:52 ожидается бой за выход в полуфинал между чемпионом Азии и бронзовым призёром чемпионата мира 2022 года по боксу Лазизбеком Муллажоновым (до 92 кг) и Кено Машадо из Бразилии, вице-чемпионом мира 2021 года, чемпионом Панамериканских игр 2022 года.