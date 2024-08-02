Боксёр Узбекистана Лазизбек Муллажонов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже-2024 и гарантировал себе медаль.

Чемпионом Азии и бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года в весовой категории до 92 кг одержал победу над Кено Машадо из Бразилии, вице-чемпионом мира 2021 года, чемпионом Панамериканских игр 2022 года.

Если первый раунд был почти равным с небольшим преимуществом узбекистанца, то в остальных двух раундах Муллажонов полностью перехватил инициативу и постоянно оказывал давление на соперника.

Единогласным решением судей победа присуждена представителю Узбекистана — 5:0.

Таким образом, Муллажонов гарантировал себе минимум «бронзу», а за выход в финал 4 августа он сразится с победителем пары Джек Марли (Ирландия) — Давлат Болтаев (Таджикистан).