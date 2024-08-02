В нормативно-правовых актах, подписанных хокимами четырёх районов Кашкадарьинской области, выявлены положения, противоречащие требованиям закона Узбекистана о конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

В частности, в решениях хокимов Нишанского, Шахрисабзского, Гузарского и Мубаракского районов найдены пункты, противоречащие статьям 12 и 22 закона «О конкуренции». Они могли привести к ограничению конкуренции, а также дискриминации прав и интересов потребителей. Документы, в частности, устанавливали дискриминационные или преференциальные условия для деятельности некоторых хозяйствующих субъектов.

Хокимам внесены представления об устранении нарушений законодательства.