В июне Узбекистан стал одним из крупнейших покупателей золота в мире, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council).

За месяц запасы мировых центральных банков увеличились на 12 тонн. Объем покупки золота составил 31 тонну, продажи — 18 тонн.

Главными покупателями драгметалла стали Центральный банк Узбекистана и Резервный банк Индии — по 9 тонн. Польша приобрела 4 тонны, Катар — 3 тонны, Иордания и Чехия — по 2 тонны, Турция — 1 тонна.

Лидером по продаже золота в июне стал Центробанк Сингапура — 12 тонн. Национальный банк Казахстана реализовал 6 тонн золота.

С начала года чистый объем продажи золота Узбекистаном составил около 7 тонн. По этому показателю страна заняла третье место и расположилась после Таиланда (10 тонн) и Филиппин (25 тонн). Основными покупателями драгметалла стали Турция, Индия и Китай.





В июне золотовалютные резервы Узбекистана сократились на 293,7 млн долларов — до 36,34 млрд долларов. Физический объём золота увеличился на 9,3 тонны, но валютные резервы снизились почти на 800 млн долларов.

В июне котировки золота снизились с 2350 до 2325 долларов за унцию (-1%). Но 1 августа стоимость золота поднялась до исторического максимума, превысив 2501 долларов за тройскую унцию.