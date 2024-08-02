Председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов на круглом столе с предпринимателями 1 августа поддержал введение пошлин на импорт электромобилей в Узбекистан.

Глава ТПП озвучил ставки пошлин в других странах при ввозе электрокаров. По его словам, США ввела на импортные китайские электромобили пошлины в 102,5% из-за отсутствия официального дилера и несоответствия стандартам. В странах Европы эта ставка равна 38,1%, в Турции — 58%, в Бразилии — 10% с повышением до 35% в 2026 году.

После введения Турцией пошлин компания BYD объявила о строительстве в стране завода за 1 млрд долларов, отметил он. Вахабов считает, что автомобильная промышленность обеспечит формирование квалифицированных кадров для страны.

«Речь идёт не о рабочих местах и не о монополии. Если там будут работать будущее поколение, оттуда выйдут квалифицированные специалисты. На заводе в Асака за эти годы проработали свыше 100 тысяч человек. Среди тех, кого я знаю, 15 человек работают в Германии и получают зарплату от 3000 до 5000 евро», — заявил он.

Вахабов обратился к журналистам и попросил их, чтобы на вопрос поддержки местных производителей «смотрели шире» и понимали не только продажу только машин.

Глава ТПП сообщил, что в Узбекистане за 2023 год произведено 430 тысяч автомобилей, в Турции — 1,1 миллиона единиц.

«В Турции работают производители всего лишь пяти брендов — Renault, Ford, Hyundai, Togg. И там размер налога на автомобили составляет 100% рыночной стоимости и зависит от объёма двигателя. Разве Турция — это государство, которое позади нас, если она так защищает свой рынок? Кроме того, есть налог на роскошь в 37%», — сказал он и заявил, что поддерживает «на 100%» предложение главы автопроизводителя ADM Jizzakh.

В ТПП отмечают, что сохранение нулевых пошлин приводит к массовому завозу китайских электромобилей «без качественного обслуживания и каких-либо гарантий». По оценкам консалтинговой компании Alixpartners, к 2030 году из 137 китайских производителей останется 19.

«Естественно, оставшиеся компании-банкроты попытаются ввезти свои электромобили в страны, где нет таможенных пошлин. Потребители могут понести большие расходы, покупая электромобили, которые не подходят для местных условий и не имеют качественного обслуживания», — говорится в сообщении палаты.

Вахабов также остановился на вопросе утилизации аккумуляторов, в этом направлении в Узбекистане пока нет проектов. Пошлины на электромобили предлагается поднять до уровня гибридных авто, чтобы создать фонды для проектов по переработке батарей и привлечения новых технологий.

Автозавод ADM Jizzakh, производитель автомобилей KIA и Chery, к середине 2027 года намерен выпускать гибридные авто и электромобили в Узбекистане. Как ожидается, объём инвестиций увеличится до 550 млн долларов, а поступления в бюджет — до 700 млн долларов, что должно позволить компании войти в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны. Его руководитель ранее предложил вернуть пошлины на импорт электромобилей в Узбекистан. Он также попросил вернуть порядок продажи автомобилей через официальных дилеров.

Реакции

Финансист Отабек Бакиров заявил, что что перечисленные страны и регионы, где введены пошлины, являются крупнейшими автомобильными рынками мира. На каждом из этих рынков присутствуют десятки производителей автомобилей в случае Европы и США и как минимум десять в случае Турции и Бразилии.

«То есть уровень конкуренции среди самих производителей на перечисленных рынках чрезвычайно высок, даже если не учитывать импорт. Например, рыночная доля крупнейшего производителя Турции Renault, о которой упомянул Вахабов, не достигает 25%. Монополизированная концентрация в Узбекистане вообще не может сравниться с коэффициентом конкуренции на перечисленных рынках», — отметил он.

По его словам, размер нетарифных сборов в перечисленных странах «сильно отличается от пугающих цифр, приводимых председателем палаты».

Тарифные инициативы США (особенно при Дональде Трампе) всегда подвергались резкой критике, и консенсуса не существует, указал Бакиров. То же самое происходит и в Европейском союзе.

Ссылаясь на слова экономиста Бехзода Хошимова, он отметил, что «было бы хорошо, если бы у нас был открытый рынок на уровне этих стран».

«Кроме того, очень печально, что мы, будучи одной из беднейших стран, пытаемся повторять ошибки стран, которые во много раз богаче нас», — написал он.

Бехзод Хошимов, в свою очередь, заявил, что автомобильный завод в Асаке стал и продолжается оставаться «большим препятствием и данью для узбекской экономике и особенно её промышленности».

«Миллионы людей десятилетиями платят за меры, принятые для защиты этого завода. Завод в Асаке — символ неэффективности и неправильной экономической политики эпохи Каримова. Жаль, что мы идём на такие ямы с открытыми глазами», — сказал он.

Он также указал, что ставка пошлины на импорт автомобиля в США составляет 2,5%.