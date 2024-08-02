Политика

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пути из Китая, где она была с официальным визитом, сделала короткую остановку в Ташкенте. С ней встретился глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Экономика

Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов на совещании объявил об отмене госрегулирования цен на метан. По словам его пресс-секретаря, по поручению президента будут приняты меры по стабилизации цен на основе конкуренции в сфере, как это было сделано при либерализации цен на хлеб и пшеницу.

По итогам июля в Узбекистане зарегистрирована дефляция в 0,28% на фоне сезонного снижения стоимости овощей и фруктов и почти всех основных продуктов питания (кроме мяса, масла и риса). Годовая инфляция замедлилась до 10,47%. Повысились цены на лекарства, билеты на поезда и самолёты и пропан.

Общество

В напитке с гранатовым соком Royal производства Афганистана превышено содержание красителя «азорубин E122», заявила Инспекция по техническому регулированию. Этот краситель может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

На станциях Ташкентского метрополитена «Алишер Навои» и «Пахтакор» установлены элементы обновлённой навигации: указатели маршрутов, станций и выходов в город. В них впервые введена нумерация входов и выходов из метро. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин спустился в подземку и сделал фото.

В первом полугодии 2024 года численность населения Узбекистана увеличилась более чем на 334 тысячи и составила 37 миллионов 134,2 тысячи человек. Смертность за эти полгода оказалась наиболее высока по сравнению с каждым из первых полугодий последних 9 лет, включая и те, на которые повлияла пандемия.

С 2024/2025 учебного года в Узбекистане планировалось расторгнуть трудовые контракты со школьными учителями иностранных языков, у которых нет языкового сертификата уровня не ниже В2. Это требование отложили на год, но новые учителя при трудоустройстве должны будут получить сертификат.

Из стоимости билетов на купейные вагоны поездов в Узбекистане исключат наценку за кондиционер, эта услуга станет бесплатной, сообщили в Комитете по конкуренции и защите прав потребителей. Если у пассажиров будут доказательства неработающего кондиционера, им выплатят компенсацию.

Спорт

Узбекистанский профессиональный боксёр Шахрам Гиясов в США одержал победу над Мигелем Парра раздельным решением судей. В седьмом раунде Гиясов нанёс точный удар в печень, после которого соперник некоторое время приходил в себя, но рефери посчитал это ударом ниже пояса и отнял у него балл.

Дзюдоист Узбекистана Музаффарбек Турабоев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже-2024.

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